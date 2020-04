Hotel mantém palavra 'fé' na fachada durante pandemia de COVID-19

Fachada iluminada do hotel, que fica no Centro de Poços de Caldas

Um hotel de Poços de Caldas, cidade turística do Sul de Minas, teve a palavra "FÉ" escrita em sua fachada, com as luzes dos apartamentos. O hotel fica no centro da cidade e mantém a palavra acesa todas as noites, desde o dia 23 de março e pretende manter a prática enquanto durarem as medidas contra a pandemia da COVID-19.





A gerente, Elaine Martins, conta que ela e um colega viram uma foto de um prédio em outra cidade onde havia formado um coração com as luzes dos apartamentos e quiseram fazer algo do gênero. “A gente preferiu escrever a palavra fé, porque é tudo que precisamos ter em um momento difícil como esse e que tudo isso vai passar”, afirmou.





Para montar a palavra, a gerente tirou uma foto do hotel e fez o desenho no celular para ver quais apartamentos deveriam ter as luzes acesas. Elaine e mais dois funcionários, então, acederam as luzes dos 26 apartamentos.É.





“A diretoria nos autorizou a manter as luzes acesas todas as noites enquanto estivermos enfrentando a pandemia da COVID-19” conta Elaine. O hotel tem 120 apartamentos. Segundo a gerente, nessa época do ano, a média de ocupação é de 70%, mesmo durante a semana.





Primeira morte

Nesta quinta-feira (16), a prefeitura de Poços de Caldas confirmou a primeira morte por COVID-19 na cidade. O paciente, de 67 anos, já estava diagnosticado.





Ainda de acordo com a secretaria municipal de Saúde, o idoso apresentou os sintomas após chegar de uma viagem ao Caribe. O exame da Fundação Ezequiel Dias (Funed) deu positivo para o novo coronavírus. A cidade tem outros três casos confirmados.

Morte suspeita



A morte de outro idoso, de 74 anos, ocorrida na cidade na segunda-feira (13), é tratada como suspeita de COVID-19 e está em investigação. O idoso também esteve em viagem pelo Caribe e foi internado após apresentar os sintomas. Ele ficou duas semanas internado.





O exame feito pela Funed testou negativo para COVID-19. No entanto, um teste rápido feito pela secretaria municipal de Saúde de Poços, teve resultado positivo para a doença do novo coronavírus. Em função das divergências, o serviço funerário e a família foram orientados a proceder com o velório e o sepultamento, adotando os cuidados recomendados para a COVID-19. O caso já foi informado à Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais que por enquanto classifica este como um óbito em investigação.



* Magson Gomes, especial para o EM