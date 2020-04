Pesquisa da Funed pode revelar características da COVID-19 presente em Minas e ajudar no combate ao vírus

Estudo já realizou o sequenciamento de 41 genomas do coronavírus em 24 horas (foto: Priscilla Fujiwara/ACS Funed) Pesquisadores em Minas Gerais e São Paulo estão sequenciando os genomas do novo coronavírus (COVID-19) para estudos que vão ajudar nas ações de combate à pandemia nos estados. Os trabalhos podem, em longo prazo, responder sobre a relação dos subtipos de vírus presentes em cada território, assim como a circulação e dispersão e os sintomas característicos da doença apresentados em cada região.





Por exemplo, os estudos podem revelar se vírus que circula em Minas Gerais tem as mesmas características ou se já sofreu algum tipo de mutação. Também se os sintomas mais graves do coronavírus é provocado por um vírus diferente dos demais.









A pesquisa pretende subsidiar ações de vigilância em saúde e as tomadas de decisões do governo, diz Marluce de Oliveira, diretora do Laboratório Central de Saúde Pública da Funed. “A Funed promove a saúde da população de Minas Gerais gerando informação para o monitoramento epidemiológico da infecção causada pelo SARS-CoV-2”, avalia.





Marluce ainda aponta que os resultados preliminares mostram que todas as sequências de genomas isoladas em Minas se agrupam formando um grupo, que são similares, e que a sequência do estudo pode destacar mais características únicas do vírus que circula no estado.





“Mesmo que tenham uma relação filogenéticas próxima, ainda sim a Funed irá analisar mais amostras e realizar o sequenciamento genético da SARS-CoV-2 para termos mais informações sobre a dispersão do vírus no estado de Minas Gerais”, finaliza.





Os resultados deste estudo serão disponibilizados como um pré-print na Revista online BioRxiv.