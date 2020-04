Restaurante e Estadual Central são alvo de furtos em Lourdes

Segundo o dono do restaurante Nonna Carmela, Flávio Fantini, um funcionário que chegou para o trabalho no início da manhã percebeu que havia uma escada caída dentro do estabelecimento, mas a porta não foi arrombada. Ele acionou Flávio e ambos perceberam objetos revirados. Antes de entrar, viram uma viatura policial cujos integrantes, da 4ª. Companhia do 1º. Batalhão, atendiam a uma ocorrência no colégio Estadual Central.

Cabos foram furtados no Estadual Central, que fica perto do restaurante invadido em Lourdes (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Vídeos serão verificados

Os policiais seguiram ao estabelecimento comercial e constataram os furtos. Flávio Fantini supõe que o bandido utilizou lote vizinho para chegar ao telhado, por onde entrou nas dependências do restaurante. “Ele revistou gavetas, procurou dinheiro no caixa, sem encontrar, e roubou um ipad que usamos para registrar os pedidos além de todas as facas e outros utensílios da cozinha”.O restaurante vem atendendo no sistema delivery e funcionou do domingo de Páscoa mesmo após o furto. “Estamos tentando manter as atividades mínimas, com segurança, em respeito ao recolhimento determinado pelas autoridades de saúde, mas mantendo também o emprego de nossos 11 funcionários”.O sargento Sérgio Augusto de Oliveira Guirra, que comandou a equipe nas duas ocorrências, disse que as câmeras registraram a entrada do bandido no restaurante às 2h40. As gravações serão analisadas pela perícia da Polícia Civil, que também foi acionada.Segundo o militar, não há registro do horário do furto no colégio. Guirre disse que o diretor do estabelecimento de ensino percebeu nas primeiras horas da manhã que as câmeras de monitoramento da escola estavam sem imagens, e ao se dirigir ao colégio se deparou com a falta de energia, percebendo que os fios elétricos foram subtraídos. Ele acionou a central da PM por volta das 8h.