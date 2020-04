Detentos da Apac de Caratinga produzem máscaras para hospitais da cidade

Internos da Apac de Caratinga durante a produção de máscaras para profissionais da saúde da cidade (foto: Apac de Caratinga/Divulgação)

Detentos da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) de Caratinga, no Vale do Rio Doce, auxiliam na prevenção da transmissão do coronavírus. Eles se uniram em mutirão para produzir máscaras destinadas a profissionais de saúde que atuam no enfrentamento da COVID-19 no município.



O trabalho voluntário começou em 1º de abril, com a meta de produzir de 600 a 700 máscaras por dia. Nesta terça-feira (7), foi feita a entrega de 400 para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga, entidade filantrópica.



A produção das máscaras é uma ação coordenada pela Comarca de Caratinga, com o material – TNT (tecido não tecido) – fornecido pela Secretaria de Saúde do Município. A iniciativa envolve 12 dos 150 detentos, envolvidos em diversos projetos voltados para a ressocialização.



Além do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, os equipamentos de proteção individual serão distribuídos para Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento e outras instituições de saúde da cidade de 91,5 mil habitantes, situada a 310 quilometros de Belo Horizonte.



O juiz Consuelo Silveira Neto, titular da Primeira Vara Criminal de Execuções Penais de Caratinga, lembra que as boas ações não são novidade entre as Apacs de todo o estado, onde os presos são incentivados a trabalhar, como melhor forma de ressocialização. E que na Apac de Caratinga não é diferente.



O magistrado ressalta que a entidade já desenvolve diversos projetos que visam ajudar a comunidade e, simultaneamente, proporcionar mais oportunidades de ressocialização para os detentos. "São vários os projetos de ressocialização, mas agora estamos canalizando nossas forças para o combate à pandemia provocada pelo coronavírus."

"Ao colocar em prática esse projeto, tentamos amenizar os efeitos dessa pandemia, mas também procuramos fazer com que cada recuperando possa refletir sobre seus atos e entender o papel do ser humano em sociedade, buscando sempre maior solidariedade e ajuda ao próximo", acrescentou o juiz de Caratinga.



Para iniciar a produção das máscaras, a Apac de Caratinga adquiriu um rolo de 100 metros de TNT e recebeu doação dos elásticos da empresa Faiko, que trabalha na área de confecção de roupas na cidade. O material foi suficiente para a produção de 2.500 máscaras.



A diretora da Apac, Adriana Luppis, explica que, como a entidade não tinha recursos para comprar matéria-prima, procurou a Prefeitura de Caratinga, que viabilizou a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para o fornecimento do material usado na produção das máscaras.