Céu limpo e estrelas mais brilhantes em BH? Especialistas explicam mudanças

Pesquisadores do) constaram que o céu visto de Belo Horizonte e região metropolitana está mais limpo no período de isolamento social pelo). O fenômeno pode ser explicado pela redução nas taxas de poluição durante a pandemia, conforme apontou um estudo da instituição . Estrelas menos visíveis em BH estão mais brilhantes.

Redução na emissão de dióxido de carbono impacta na melhoria do céu de Belo Horizonte

“Além da contribuição da mudança de estação, a quarentena das pessoas diminui bastante o fluxo de carros, reduzindo a quantidade de dióxido de carbono e nitrogênio lançados à atmosfera. Essa redução deixa o céu mais ‘transparente’ à luz que vem das estrelas, o que gera uma queda”, explicou Leonardo Gabriel, da Coordenação de Ciências e membro do Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia do Cefet-MG

Coronavírus: pesquisa do Cefet-MG aponta redução nas taxas de poluição durante pandemia

“Isso também diminui os efeitos de inversão térmica que, juntamente com a queda na poluição luminosa da cidade, explica a melhoria da qualidade do céu”, acrescentou Leonardo.

Os astrofotógrafos Vinicius Januário e Warley Souza captaram detalhes celestiais durante o período. “Em Contagem, o céu está mais limpo, principalmente na parte baixa, próxima ao horizonte, onde a poluição costuma ser bem perceptível”, comentou Vinícius.

Céu de Contagem registrado em período de isolamento social por coronavírus (foto: Divulgação/Cefet-MG)

Em contraposição, em, no, onde indústrias siderúrgicas não pararam, houve pouca diferença no céu. Apenas mudanças naturais ocasionadas pela chegada do outono foram notadas, segundo Wesley.