Belo Horizonte pode ter chuva a qualquer hora nesta quinta

Chuva no início da manhã desta quinta-feira no cruzamento da Rua dos Tamoios com a Avenida Paraná, Centro de Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)







A quinta-feira começou com chuva em algumas regiões de Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima deve continuar instável ao longo do dia, mas sem grandes diferenças de temperatura.









Em Belo Horizonte, a quinta-feira será de céu nublado a nublado com previsão de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima foi de 19°C e a máxima deve chegar aos 28°C.





Nas regiões do Triângulo Mineiro, Sul, Oeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes há possibilidade de pancadas de chuva. Na faixa Leste e Região Metropolitana de Belo Horizonte, céu parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas, assim como na capital. Não há previsão de temporais no estado.





"Há previsão de chuvas para todos os dias. Deve vir uma frente fria no fim de semana, e na semana que vem os dias devem ser mais chuvosos", antecipa Cléber Souza.