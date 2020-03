Prefeitura quer multar 'egoístas' que desobedecerem isolamento em BH, diz Kalil

Kalil criticou pessoas que vão às ruas para motivos de lazer em meio à pandemia (foto: Rodrigo Clemente/Prefeitura de Belo Horizonte) Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) disse que a prefeitura trabalha para viabilizar multas a cidadãos que desobedecerem as regras de isolamento e distanciamento social na capital mineira em meio à pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à Globo Minas, o chefe do Executivo municipal afirmou que já acionou os órgãos devidos para classificar essas pessoas como criminosos. Prefeito de(PSD) disse que a prefeitura trabalha para viabilizar multas a cidadãos que desobedecerem as regras de isolamento e distanciamento social na capital mineira em meio à pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à Globo Minas, o chefe domunicipal afirmou que já acionou os órgãos devidos para classificar essas pessoas como criminosos.





06:00 - 30/03/2020 Em tempos de confinamento pelo coronavírus, é preciso ter cuidado com o ar-condicionado Procuradoria-Geral do Município por uma desobediência de uma pandemia, ou endemia. É crime. Vamos enquadrar como criminosos. Isso é bom? Não, isso é ruim, péssimo. Existe uma coisa que não entendem. Se o rapaz de 30 anos, que agora já houve uma mutação do vírus, já está matando gente com 26, 30, 40 anos. Esse jovem que vai sair, e 80% dele, vai entrar e sair de um CTI com vida, mata um homem de 60 anos. Isso é de uma cretinice, egoísmo”, disse Kalil, ao programa MG TV, na tarde desta segunda-feira. “Já acionamos apor uma desobediência de uma pandemia, ou endemia. É crime. Vamos enquadrar como criminosos. Isso é bom? Não, isso é ruim, péssimo. Existe uma coisa que não entendem. Se o rapaz de, que agora já houve uma mutação do vírus, já está matando gente com. Esse jovem que vai sair, edele, vai entrar e sair de umcom vida, mata um homem de. Isso é de uma cretinice, egoísmo”, disse, ao programa MG TV, na tarde desta segunda-feira.





As declarações acontecem após um fim de semana de maior movimento na capital mineira. Nos últimos três dias, inclusive, manifestações pela quebra do isolamento e volta gradativa à rotina aconteceram na cidade, movidas por declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Outras pessoas, sem motivações políticas a princípio, faziam atividades ao ar livre em pontos tradicionais da cidade. Nesta segunda, o trânsito também se mostrou mais carregado. Kalil foi duro com os chamados “egoístas”.





“Toda vez que se vê um casal não idoso passeando em orla de Pampulha ou praças, esse é o egoísta. É aquela palavra, que se olha para o seu umbigo, para mais ninguém. Vamos identificar esse povo como os egoístas, eles fazem mal a BH, só pensam neles, não têm capacidade, discernimento, o patriotismo de arrastar um doente, colocar no ombro, ou no colo, e não deixá-lo sem um respeitador, sem um leito”, completou.





Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), em boletim divulgado na manhã desta segunda, existem 163 casos confirmados de coronavírus em BH e uma morte. Em todo o estado, os casos confirmados chegam a 261, enquanto outros 29.724 estão em investigação. 23 óbitos pela COVID-19 no território mineiro também estão sendo apurados.