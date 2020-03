Guerra declarada à gripe

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, confirmou a ampliação do número de locais de vacinação na capital (foto: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A PRESS)





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai instalar em 40 pontos da cidade, como farmácias, igrejas, escolas e centros comunitários, postos de vacinação contra a gripe. A campanha nacional de imunização começa amanhã e, a princípio, tem como foco pessoas acima de 60 anos e os profissionais de saúde. A partir de quarta-feira, todas as unidades da Drogaria Araújo em BH vão oferecer, gratuitamente, a vacina à terceira idade. A abertura de vários locais de vacinação visa evitar a proliferação do coronavírus. Em Minas, são 54 casos confirmados da COVID-19.





“A estratégia que a prefeitura montou é para garantir a segurança da população. A vacina contra a influenza é muito importante e os idosos devem se imunizar. Estamos ampliando os locais de vacinação para proteger ainda mais esse público”, explica o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.





A ajuda da rede de drogarias foi oficializada após o anúncio, por parte da prefeitura, da rede de postos extras. Segundo Jackson, a princípio, a lista está mantida. A recomendação do Executivo municipal aos idosos é que esperem a quarta-feira e procurem se imunizar em uma das lojas da drogaria, para fugir de pequenas multidões. Os maiores de 60 anos, vale lembrar, compõem um dos grupos de risco da COVID-19.





A ideia inicial é abrir, no próximo sábado (28), os 152 centros de saúde da cidade para vacinar a população idosa. No entanto, segundo o secretário de Saúde, a estratégia de imunização pode ser mudada ao longo da semana. “Se, na quinta-feira, observarmos que as lojas da Araújo estão respondendo bem [à demanda de imunizações], pode ser que a gente não abra os centro de saúde no sábado especificamente aos idosos”, diz Jackson. Caso seja necessário abrir os postos de saúde no fim de semana, cada um deles contará com várias salas de imunização para evitar aglomerações. Os maiores de 60 anos acamados ou com severas dificuldades de locomoção, podem ser vacinados em casa. Para isso, é necessário fazer uma inscrição prévia, no site da PBH.





Em postagem no Twitter, o prefeito de BH, Alexandre Kalil, confirmou a adesão da rede de drogarias Araújo à vacinação gratuita. “A partir de quarta-feira (25), nós com mais de 60 anos teremos mais uma opção para a vacinação contra a gripe: todas as unidades da Drogaria Araujo em Belo Horizonte. É gratuito e ajudará a aliviar nossos centros de saúde. Vamos ter calma”, afirmou.





IMUNIZAÇÃO





A primeira etapa de imunização vai até o próximo dia 16. A meta é vacinar cerca de 90% das 416 mil pessoas que se enquadram nos requisitos. Posteriormente, a campanha será estendida aos professores da rede pública, trabalhadores das forças de segurança e cidadãos com doenças crônicas. Depois, de 9 a 22 de maio, crianças entre seis meses e menores de seis anos, povos indígenas, gestantes, lactantes, portadores de necessidades especiais e cidadãos acima dos 55 anos passam a ser prioridade.





Pontos extras de vacinação

Apenas para pessoas acima de 60 anos e profissionais da saúde

DROGARIA ARAÚJO – Todas as unidades de BH, a partir de 25 de março





DEMAIS PONTOS

A partir de 23 de março





BARREIRO

» C.S. Barreiro, R. Pinheiro Chagas, 252, das 8h às 17h

» C.S. Barreiro de Cima, Poeint, Praça Modestino de Sales Barbosa, 50

» C.S. B. D. I, Igreja São José Operário, R. Maria de Lourdes Manso, 65 – Indústrias I

» C.S. Bonsucesso, R. Dr. Cristiano Rezende, 1.875, Bonsucesso

» C.S. Diamante, Academia da Cidade, R. Maria Marcolina de Souza, 40, Diamante

» C.S. Independência, Igreja do Evangelho Quadrangular, R. Maria Antonieta

Ferreira, 10, Independência

» C.S. Itaipu, Anexo Itaipu, R. Águas da Prata, 14, Itaipu

» Lindéia, Unidade Acolhimento Casa dos Meninos, R. Flor de Seda, 1.215, Lindeia

» Mangueiras, Cras Petrópolis, R. Frederico Boy Prussiano, 174, Petrópolis

» Milionários, associação comunitária, Rua Fernandes de Moura, Milionários

» Miramar, associação comunitária do bairro

» Pilar, Escola Municipal Pedro Nava, R. São Pedro da Aldeia, 45, Aldeia

» Regina, Centro Cultural, R. Aristolino Basílio de Oliveira, 445

» Santa Cecília, Creche Tia Francisca, R. Paulo Duarte, Santa Cecília

» Tirol, antiga recepção do CEM Barreiro (estacionamento). R. Hugo Campos Martins s/nº, em frente ao estacionamento do Apio (antigo CEM-B)

» Túnel de Ibirité, Academia da Cidade Túnel, R. V, s/nº, túnel de Ibirité

» Urucuia, Anexo da Odontologia, R. W-2, Pongelupe

» Vale do Jatobá, no próprio centro de saúde, R. Luiz Leite de Faria, 171, Vale do Jatobá

» Vila Cemig, Creche com Vila Cemig, R. Coletivo, 56, Vila Cemig

» José Isidoro Filho, Umei Isidoro Filho, R. Atlanta, 42, Conjunto Esperança,





REGIÃO LESTE

» Horto, Regional, Rua Anhanguera, 79, Horto

» Regional, Anexo do Horto, R. Monte Alverne, 151, Floresta

» Boa Vista, Anexo do Centro de Saúde Boa Vista, R. Maria Francisca, 915, Boa Vista





REGIÃO NORDESTE

» Ribeiro de Abreu, Academia da Cidade Ribeiro de Abreu, R. Dianópolis, 100

» São Paulo, Academia da Cidade de São Paulo, Rua Airuoca, 425





REGIÃO NOROESTE

» Dom Bosco, Poliesportivo Dom Bosco, R. Olindo Magalhães, 1.939

» Padre Eustáquio, EMEI São Vicente, R. Humaitá, 1.149, Padre Eustáquio

» Padre Eustáquio, C.S. Padre Eustáquio, R. Humaitá, 1.125, Padre Eustáquio





REGIÃO OESTE

» Igreja Cura D'Ars, R. Turquesa, 692, Prado





PAMPULHA

» Santa Rosa, Academnia da Cidade Universitária, R. Aristóteles Ribeiro de Vasconcelos, Dona Clara, 87

» Santa Terezinha, Igreja Presbiteriana, Av. Santa Terezinha, 155, em frente à UPA Pampulha

» Serrano, CAC Serrano, R. Tocantins, 435, Serrano

» Santa Amélia, Fraternidade Espírito Francisco de Assis, Av. Anuar Menhem, 1.149, Santa Amélia

» Padre Maia, Salão Paroquial Santo Antônio da Pampulha, R. Miramar, 239, Aeroporto (entrada lateral)

» Confisco, CRAS Confisco, R. Cecília Magalhães Gomes, 127, Confisco

» São José, Salão Paroquial Padre Tiago Maior, R. Flor de Morango, 45, São José





VENDA NOVA

» C.S. Céu Azul, Igreja São José, R. Maria Gertrudes dos Santos, 23, Céu Azul,

» C.S. Copacabana, Igreja Católica São Vicente, R. Roma, 160

» C.S. J. Leblon, Espaço Social da Igreja Veredas da Justiça, R. Humberto de Campos, 298

» C.S. Lagoa, Igreja Católica Menino de Jesus, R. José Sabino Maciel, 15

» C.S. Piratininga, Escola Municipal Zilda Arns, R. Erva Mate, 26, Piratininga

» C.S. Rio Branco, Igreja Batista, R. Crizanto Munjiz, 205, Candelária

» C.S. Santo Antônio, Care VN, R. Padre Pedro Pinto, 1.055