Limpeza consciente

Por ser um agente patológico transmitido por vias respiratórias que se propaga pelo contato interpessoal, objetos tocados com frequência podem ser potenciais transmissores do novo coronavírus e, ainda que não se tenha conhecimento se foram manuseados por uma pessoa infectada ou não, o cuidado deve ser redobrado. De conhecimento consensual, no caso da propagação de vírus, bactérias ou fungos, situações comuns no dia a dia, preservar limpo o ambiente doméstico com os produtos corretos e certificados é uma atitude fundamental.





Quanto à COVID-19, hábitos de higiene, distância física e medidas de etiqueta sanitária são processos amplamente propalados, mas, principalmente diante dos quadros de isolamento domiciliar, a limpeza da casa torna-se outra questão fundamental.





Segundo Leonardo Daré, diretor da ValleDaré, empresa especialista em higienização, a limpeza da casa deve ser feita normalmente, com atenção a alguns cuidados básicos de prevenção. O presidente da Limpeza com Zelo, rede de franquia focada em limpeza residencial, Renato Ticoulat, revela que, desde que os primeiros casos do coronavírus foram constatados no Brasil, a procura pelos serviços da empresa dobrou. “As pessoas estão começando a entender a limpeza como aquela voltada para a saúde e não mais apenas para a aparência do lugar. Fazer a higienização com produtos e procedimentos certificados garante a eliminação de vírus e bactérias, inclusive o coronavírus, que tem nos deixado tão em alerta”, pontua. Para manter a residência o mais limpa possível, tudo passa pela incorporação de novos hábitos.





Ticoulat enfatiza algumas ações simples que normalmente não são feitas durante a faxina em casa. Uma é separar panos e luvas para a limpeza de cada cômodo. O mesmo pano de chão para limpar o banheiro e o escritório faz parecer que os locais estão limpos, quando, na verdade, só se transferiu as bactérias de um lugar para outro.





A dica, portanto, é diferenciar luvas e panos com cores. Para limpeza de sanitários, vestiários e recolhimento de lixos, pode-se usar luvas amarelas; para limpeza interna, azul; e, na copa e na cozinha, verde. Assim como o uso de panos de microfibra: azul para vidros e espelhos, vermelhos para sanitários e vestiários, amarelo ou verde para remoção de pó em superfícies.

"As pessoas estão começando a entender a limpeza como aquela voltada para a saúde e não mais apenas para a aparência do lugar" Renato Ticoulat, presidente da empresa Limpeza com Zelo





Ao utilizar materiais específicos para cada ambiente, fica mais fácil garantir a eliminação da sujidade e também a desinfecção melhor dos espaços coletivos. Para limpar o chão ou outras superfícies maiores, a opção é o mop, com cerdas de microfibra. Vale lembrar que, embora seja uma opção para ter em casa, a microfibra não é biodegradável, então, quanto mais tempo durar, melhor será para o meio ambiente.





Quanto às composições, principalmente as que perfumam ambiente ou móveis, é preciso atenção. Muitos produtos que garantem a eliminação de germes e bactérias não correspondem, de fato, ao que prometem. As tecnologias mais avançadas nem sempre ficam à disposição do consumidor.