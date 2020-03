PM vigia empresas de insumos médicos

Viatura da PM de prontidão na porta de fábrica de insumos hospitalares, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) designou viaturas com policiais para a porta de 11 empresas de distribuição de insumos médicos de proteção individual contra a pandemia da COVID-19, como máscaras, luvas e aventais. É o que diz o “Memorando nº 30.067.2/2020 – EMPM”, assinado ontem pelo coronel Marcelos Fernandes, chefe do Estado-Maior da corporação e ao qual a reportagem do Estado de Minas teve acesso.





Segundo o governo de Minas, “a Polícia Militar de Minas Gerais foi demandada pela Secretaria de Saúde para que a apoiasse na fiscalização de uma série de produtos e equipamentos utilizados por agentes de saúde, além de outros profissionais que lidam diretamente na contenção do coronavírus”. As medidas, ainda segundo o governo estadual, “são preventivas para que não haja qualquer desvirtuamento de tais materiais, inclusive com a possibilidade legal de requisitar, se for o caso, determinado equipamento ou produto para que os trabalhos de prevenção e contenção continuem em sua plenitude”.





“As ações são coordenadas e colegiadas pelas instituições envolvidas, devidamente previstas e mediadas com os segmentos privados existentes no território mineiro”, finaliza nota da assessoria de imprensa do governo.





Pelo memorando do Estado-Maior da PMMG, desde ontem a corporação terá que “manter uma Viatura Policial (VP) fixa em ponto-base (em regime 24/7) na porta das empresas, constantes no Anexo Único, até deliberação em contrário do Chefe do Estado-Maior, até o rendimento da tropa do Batalhão Metrópole”.





O veículo policial e o contingente, que será de um oficial e um praça por viatura, terá atribuições ativas, segundo o memorando. “A VP em ponto-base deverá fiscalizar todos os veículos que saírem da empresa, efetuando a conferência da nota fiscal com a carga expedida, analisando se entre os itens despachados encontra-se algum dos materiais descritos no Anexo Único”.





Caso estejam presentes na carga alguns dos componentes descritos no Anexo Único, o comandante da guarnição policial deverá “registrar o quantitativo de material encontrado e dados da nota fiscal. A cópia da nota fiscal deverá ser anexada e enviada, por meio eletrônico, para o coordenador do Centro de Operações Policiais Militar (Copom). O registro deverá ser assinalado com a natureza Cobertura Policial à Secretaria de Estado de Saúde”, sendo destinado ao secretário de Estado de Saúde.