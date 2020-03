Hospitais limitam movimento

Fachada do Hospital Doutor Célio de Castro: visitas a pacientes internados estão suspensas (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)



A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou ontem uma série de medidas para tentar evitar contágio de pacientes, funcionários e visitantes com o novo Coronavírus (COVID-19) em seus hospitais. Entre as ações estão a restrição de visitantes e acompanhantes em clínicas de internação, além de horários breves para a entrada de pessoas. No Hospital Odilon Behrens, por exemplo, visitantes e acompanhantes não estão autorizados a entrar nas clínicas de internação. A medida vale por tempo indeterminado e não abrange acompanhantes de pacientes menores de 18 anos, gestantes em trabalho de parto, pessoas com necessidades especiais e maiores de 60 anos. O mesmo vale para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, no Bairro São Paulo, na Região Nordeste de Belo Horizonte.



Já no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Barreiro, as visitas a pacientes internados estão suspensas desde terça-feira. O boletim médico dos pacientes do CTI continua sendo divulgado das 15h às 17h, mas somente um visitante será autorizado a ter acesso ao local. Em todos os casos, visitantes e acompanhantes que apresentarem sintomas gripais, pessoas com idade superior a 60 anos e gestantes não terão a entrada autorizada.





HOSPITAL DAS CLÍNICAS Também o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) anunciou a suspensão de atendimentos em algumas áreas. Consultas e cirurgias serão desmarcadas para a segurança dos pacientes. Em comunicado, a unidade hospitalar informou que “suspenderá as consultas clínicas e cirúrgicas eletivas agendadas, conforme avaliação da equipe médica de cada especialidade, e todas as cirurgias ambulatoriais eletivas”.





Ainda de acordo com o comunicado, o hospital está observando as recomendações emitidas pelas autoridades sanitárias nacionais e a gestão local do Sistema Único de Saúde (SUS) no que diz respeito à organização da oferta de serviços à população.





Apesar da suspensão do atendimento em algumas áreas, o Hospital das Clínicas segue adotando uma série de ações para tentar combater o novo coronavírus. Entre elas está a revisão do Plano de Contingência para a COVID-19, estabelecendo o fluxo de atendimento ao paciente com suspeita de ter contraído a doença.





O HC-UFMG tem em seu quadro de trabalhadores 747 médicos e 1.859 profissionais assistenciais. Os funcionários estão sendo informados sobre o novo protocolo de atendimento e recebendo treinamentos específicos com relação à assistência aos pacientes com suspeita de coronavírus.