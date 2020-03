BH desacelera frente ao coronavírus

(foto: Fotos: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)







Cenas de uma quarta-feira de epidemia: na Savassi, estátua com máscara e um dos cruzamentos mais movimentados da cidade vazio. Centro de atendimento da PBH baixou as portas e restaurante ficou com lugares vagos







Ruas do Centro vazias; transporte coletivo com lugares de sobra; restaurantes com mesas à vontade em pleno horário de almoço; lojas ainda com vendedores, mas sem clientes; vagas de estacionamento para quem quisesse em frente a escolas, mesmo na hora de pico... O primeiro dia de suspensão das aulas, com poder público e empresas se esforçando para colocar funcionários em trabalho remoto, deu a Belo Horizonte um ar de feriado, e aos comerciantes da cidade amostra de dias que podem ser de desespero.





A crise provocada pelo novo coronavírus, que tem 703 casos em investigação no estado e 19 pessoas comprovadamente infectadas, entre elas 10 em Belo Horizonte, mudou a rotina da cidade e já atingiu de forma arrasadora a rotina urbana e o comércio. Nas ruas quase vazias, o movimento de pessoas e automóveis ontem era típico de um fim de semana. Na Praça Sete, onde pulsa o sistema nervoso da capital, ainda houve momentos de movimento intenso, mas bem menor que em um dia de semana “normal”. Mesma situação observada no serviço de ônibus e metrô, embora as concessionárias do setor ainda não dispusessem, ontem, de números.





Não por coincidência, o dia foi de vendedores nas portas de lojas tentando desesperadamente atrair os poucos pedestres que caminhavam pelo Centro. Situação ainda mais grave para estabelecimentos dentro de galerias, onde o fluxo é menor.





Se os donos de lojas receberam com aflição uma prévia do que a cidade ainda vai enfrentar com o avanço dos contágios pela COVID-19, os comerciários estão desolados diante da possibilidade de serem dispensados. “Mesmo continuando empregados, não estamos vendendo nada, e o salário é complementado pela comissão sobre as vendas”, reclamou Elizabete Mendes, que trabalha em uma loja atacadista no Barro Preto, polo de moda na Região Centro-Sul da capital.





Na principal avenida da Savassi, a Getúlio Vargas, o cenário não variava muito e as lojas estavam às moscas em pleno horário de almoço. Funcionários desolados conversavam nas portas dos estabelecimentos, temendo pelo fu- turo. Eliane Maria da Silva, que trabalha há 10 anos em uma loja das proximidades, disse que os cinco empregados aguardam o que será decidido pelos patrões nos próximos dias.





Grávida, Eliane diz que se preocupa também em se contaminar. “Todos corremos riscos, transitamos no transporte público cheio de gente, cruzamos com diversas pessoas no trajeto de casa. Estou muito assustada”, resumiu. “Nem na greve dos caminhoneiros, quando as cidades ficaram paralisadas, o movimento foi tão afetado”, comparou. A loja onde ela trabalha, com 55 anos de existência, aposta nas vendas virtuais para se manter.





A comerciante Julieta Rosa de Souza, de uma loja de artigos masculinos no Barro Preto, disse que o movimento caiu 100%. Em 21 anos, foi a primeira vez que isso aconteceu, ela conta. “De sábado para cá, vendemos um terno apenas.” Ela pensa em fechar nos próximos dias, por precaução. “Temos que ter consciência de que também a convivência com o público é um grande risco”, disse.





Sandra Eline, proprietária de duas lojas no Barro Preto, disse que fechará uma delas. “Vou conversar com o proprietário, já que ambas são alugadas, e tentar suspender temporariamente o aluguel ou negociar alguma outra forma”, contou. Dos oito funcionários, apenas três têm trabalhado, e uma foi demitida anteontem, ao voltar de férias. “Não tenho como pagá-los”, resumiu. “Não vejo motivos para manter as portas aberas, porque não tem cliente e ninguém vai sair de casa para comprar roupas. Todos os eventos sociais estão suspensos, ninguém vai gastar nesse mo- mento.”





À procura

de receitas





Nas cozinhas de restaurantes da capital, diante da queda vertiginosa de clientes, em vez de receitas em série, donos e gerentes preparam planos para enfrentar a entressafra enquanto durar a pandemia do coronavírus. Segundo comerciantes, desde a segunda-feira o movimento começou a cair e ontem alguns estabelecimentos já amargavam movimento até 70% menor que a média durante a semana. Alguns proprietários pensam em férias coletivas, antecipação de folgas e até demissões.





Visivelmente preocupado, Marcos Afonso de Araújo, proprietário de um restaurante na Avenida Getúlio Vargas, disse que ontem contabilizou apenas 40% do volume de clientes no horário de almoço, o que forçou a redução do volume de alimentos à disposição. Após 26 anos à frente do negócio, ele disse que nunca enfrentou crise tão intensa, e que ainda não sabe o que fará com os 13 funcionários. “Talvez antecipar férias”, considerou. “Quem vai pagar minhas contas? Acho que está havendo um pouco de exagero, já tomamos todas as medidas de precaução recomendadas pelos serviços de saúde”, disse ele, elencando providências como a distribuição por todas as dependências de álcool em gel.





A queda de clientes também foi sentida em restaurantes da Savassi. De acordo com o gerente de um deles, Gustavo Dahas, na segunda-feira caiu em 30% a média de clientes. “Na terça, a queda foi de 50% e hoje (quarta-feira), se acentuou, com número de clientes 70% menor”, contou, prenunciando crise jamais vista no estabelecimento. Tanto que a partir de hoje cinco funcionários já entram em férias antecipadas.