Minas tem mais cinco casos confirmados de coronavírus; 703 estão em investigação

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Os casos de novo coronavírus continuam aumentando no Brasil. Em Minas Gerais foram confirmadas mais cinco pessoas com infecção pela COVID-19, com o total subindo para 19 em nove municípios. Até ontem, eram 14 casos. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, foram notificados 810 registros de infecção humana. Destes casos, 88 foram descartados, 703 estão em investigação como suspeitos.





Foram notificados casos nos seguintes municípios:

Belo Horizonte: 10

Coronel Fabriciano: 1

Divinópolis: 1

Ipatinga: 1

Juiz de Fora: 2

Nova Lima: 1

Patrocínio: 1

Sete Lagoas: 1

Uberlândia: 1

Existem três perfis de transmissão da doença. Os casos importados são de pessoas que se infectaram em outro país. Estes ocorreram em todos municípios com confirmação.









Belo Horizonte teve o único caso de transmissão comunitária – incapacidade de relacionar casos confirmados através de cadeias de transmissão para um grande número de casos ou pelo aumento de testes positivos através de amostras sentinela (testes sistemáticos de rotina de amostras respiratórias de laboratórios estabelecidos).