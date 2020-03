Operação apreende cerca de 200 celulares no Shopping Oiapoque

Operação em novembro de 2018 fez varredura no Shopping Oiapoque (foto: 06/11/2018 - Jair Amaral/EM/D.A Press)



Uma operação conjunta entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Polícia Militar e a Receita Federal apreenderam cerca de 200 celulares na manhã desta quinta-feira, no Shopping Oiapoque, no Centro de Belo Horizonte.









Celular é alvo

Três pessoas foram conduzidas à delegacia por portarem celulares com registro de furto ou roubo. O material apreendido será mantido sob custódia da Receita Federal que investiga os autores dos crimes.





Oito mandados de busca e apreensão em oito pontos do estabelecimento foram cumpridos para reprimir a venda de objetos produtos de crime, como descaminho, contrabando e receptação.