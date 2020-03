Confira programação gratuita para o fim de semana em BH

(foto: Fábio Ortolan/Reprodução)

Artesanato, comida, teatro e poesia reúnem-se neste fim de semana nas ruas de BH. A capital será palco de diversas atividades gratuitas para os mais variados públicos e gostos. Para a criançada, terá teatro e jogo interativo neste sábado (7), na Praça da Liberdade. Aos amantes das tradicionais feiras ao ar livre, haverá muita comida e artesanato no Bairro Buritis. Avenidas, ruas e museus também contarão com programações gratuitas neste fim de semana, confira!

Feira no Buritis

O Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, ganha mais uma feira livre de comida e artesanato. A partir deste sábado, a iniciativa, que faz parte do Programa Jornada Produtiva, cria novas oportunidades de renda e regulariza a situação de trabalhadores do comércio popular. A feira está na Rua Paulo Surette, no cruzamento entre a Avenida Mário Werneck e Rua Teresa Mota, das 7h às 14h. A nova opção de compras vai ocorrer sempre aos sábados. Nela, são comercializadas peças de artesanato, comidas e bebidas.





Teatro em jogo

Uma mistura que convida a criançada a gostar de teatro. A Peça-Jogo-Festa propõe uma missão: encontrar uma criança perdida num jogo de tabuleiro em tamanho natural, no qual os participantes são protagonistas.

Para avançar, as crianças jogadoras devem disputar as tarefas das casas e cumprir os desafios dos guardiões em busca de pistas sobre ela. O evento, que ocorre no Memorial Minas Gerais Vale neste sábado, na Praça da Liberdade, tem duas turmas: das 10h30 às 12h30 e das 15h30 às 17h30. A entrada é gratuita com retirada de senha individual meia hora antes.





Teatro dos Planetas

O Espaço do Conhecimento da UFMG convida neste sábado as crianças a participar de uma oficina diferente. A ideia é reproduzir de forma descontraída e educativa movimentos e posições dos corpos celestes do sistema solar. Em um grande tapete astronômico, os participantes irão encarnar os diferentes planetas e interagir uns com os outros.

O evento acontece na Praça da Liberdade, no Bairro Funcionários (Centro-Sul), às 14h. A participação é gratuita e indicada para maiores de 6 anos.

Pedala, Robinho!

Aprender a andar de bicicleta com cautela. Neste domingo (8), o projeto Escola Bike Anjo vai ensinar jovens e adultos a pedalar na prática e em um bate-papo sobre segurança no trânsito. Durante a programação, são atendidas cerca de 25 pessoas, acompanhadas pelos voluntários do projeto por, aproximadamente, 40 minutos cada.

As inscrições para a atividade são feitas no próprio local. Além das aulas, as primeiras 20 pessoas que chegarem recebem massagem gratuita. A ação das 9h às 13h em um espaço coberto do estacionamento G2 do Minas Shopping, na Avenida Cristiano Machado, 4.000, Bairro União, Região Nordeste de BH.





Em homenagem às mulheres!

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Palácio das Artes vai receber neste domingo mulheres poetisas em torno do lançamento da antologia “Elas, as mãos, o infinito”. O projeto tem como objetivo valorizar a escrita poética feminina e reúne 43 poetisas contemporâneas e seis de séculos passados.

Os amantes de poesia devem comparecer ao Café do Palácio das Artes, na Avenida Afonso Pena, 1537, de 17:30 às 19:30. O evento é gratuito e conta com uma atividade surpresa para o público participar.





BH é da Gente

Oficina de circo, brincadeiras tradicionais e forró, além de atividades de ioga e ginástica, são as atrações deste domingo do BH é da Gente, programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. As atividades começam às 9h, na Praça da Savassi, com aula aberta de yoga, ao ar livre. Cada participante deve levar o próprio tapete ou canga.

Outra atração que vai até às 13h será uma oficina dedicada à experimentação de movimentos e técnicas circenses, como perna de pau, malabarismo e equilíbrio.

Ainda na Savassi, o projeto Amor e Som vai apresentar, das 10h às 13h, uma oficina de dança aberta ao público, no estilo forró, com a presença de DJs para animar o ambiente. Diversão garantida também na Pedreira Prado Lopes com brinquedos infláveis; Avenida Guarapari, com peteca e badminton; e Avenida Silva Lobo com oficina de trabalhos manuais.