MP instaura inquérito ao detectar problemas no maior complexo de barragens a céu aberto do país

(foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou um inquérito civil público para investigar o comprometimento do aterro compactado da Barragem Eustáquio, localizada na cidade de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais - o complexo é o maior em operação a céu aberto do Brasil. O processo foi aberto pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Paracatu e da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios Paracatu, Urucuia e Abaeté. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou um inquérito civil público para investigar o comprometimento do aterro compactado da Barragem Eustáquio, localizada na cidade de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais - o complexo é o maior em operação a céu aberto do Brasil. O processo foi aberto pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Paracatu e da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios Paracatu, Urucuia e Abaeté.









“Destaca-se, inclusive, que os complexos de barragens são os maiores existentes no país, em operação a céu aberto, razões pelas quais todas as medidas de reparação e de conservação de tais interesses coletivos serão requeridas e auditadas pelo MPMG”, informou o órgão.





O promotor de Justiça, Athaide Peres, destacou a preocupação que os problemas encontrados geram à população. “Os fatos ocorridos são preocupantes, em decorrência do volume de rejeitos da mineração aurífera armazenados na conhecida barragem de Eustáquio. Providências imediatas de órgãos de controle, como ANM, FEAM, SEMAD, NEA e Defesa Civil Estadual e Municipal já foram requisitadas. Com tais averiguações técnicas, providências serão tomadas pelo MPMG no resguardo dos interesses ambientais e sociais da região do Córrego Rico e do Vale do Paracatu”, informou.





O Estado de Minas entrou em contato com a KinRoss, empresa responsável pelo complexo e aguarda resposta.