Última chamada para quem ainda tem fôlego

O encontro de blocos Vira o Santo fez a festa ontem na Praça da Estação, com um pouquinho de várias atrações do carnaval da cidade (foto: Fotos: Túlio Santos/EM/D.A Press)













Há dois tipos de pessoas: quem já deu graças a Deus pelo fim do carnaval – seja porque gastou todas suas energias se jogando na folia, seja por não gostar da festa momesca – e quem luta contra o fim e vai estender a festa até o último bloco de rua sair. O feriadão de carnaval terminou na terça-feira, mas ainda há programação oficial organizada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) até hoje. Então, inimigos do fim, agora é para se acabar de vez! Hoje, pelo menos outros sete blocos se apresentarão na capital mineira. Os cortejos vão de homenagem à sambista Clara Nunes a músicas populares brasileiras de periferia. Eventos fechados e pagos também voltam a reunir grandes grupos como Então Brilha! e Juventude Bronzeada.





Ontem, centenas de pessoas participaram do Vira o Santo. Realizado desde 2009, o evento reúne os foliões para fazer uma despedida à altura do carnaval de rua. Ontem, o público pôde rever algumas atrações como Baião de Rua, Mientras Dura, Garotas Solteiras, Manjericão, Filhos de Tcha Tcha, Então, Brilha! e Alô Abacaxi. Eles se uniram em uma bateria unificada. Mas, este ano, o número de foliões foi bem menor do que nos anteriores. Não se sabe dizer se por conta da chuva ou da falta de energia dos foliões que se acabaram e não se recuperaram da ressaca.





Mas quem foi curtiu. O jardineiro José Thomaz Silva, de 56 anos, saiu de Nova Lima (Grande BH) para pular com os blocos. “Foi lindo demais, emocionante ver todos os grupos cantando e tocando juntos. Mas acho que muita gente ficou em casa por causa da chuva”, disse. Thiago Loyola, de 33, também marca presença todos os anos. Vestido de Lunga – personagem do filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho – ainda se mostrou com pique para investir em fantasia no sábado pós-carnaval. “Venho todos os anos no Vira o Santo. É o meu momento”, disse. E não é só batuque. Uma faixa com os dizeres “carnaval não é caso de polícia. Fora Zema” foi estendida na praça em protesto contra o governador. “Ano passado, Marielle Franco foi homenageada. No ano anterior, mesmo que em contextos diferentes, uma faixa com os mesmos dizeres foi posta na praça”, disse.





Outro destaque do dia foi o bloco Ziriggydum Stardust – que desfila sempre no fim de semana pós-carnaval, levando para as ruas de Belo Horizonte canções do camaleão do rock/pop David Bowie em ritmo de carnavalesco – e o bloco É o Amô – que surgiu em 2018 para celebrar o sertanejo retrô. O bloco Transborda também levou foliões às ruas com o intuito de descentralização do carnaval. O cortejo saiu da Região Noroeste de Belo Horizonte, limite de Contagem. Luísa Jacques, de 32, passou por três blocos ontem. Ela, que nasceu em BH, mas mora em São Paulo, não perde um carnaval de rua da capital mineira: “É o melhor de todo o planeta. E não acabou. Enquanto tiver bloco, eu vou”, disse, enfatizando estar animada para os cortejos de hoje.

Com fantasia inspirada em personagem do filme Bacurau, Thiago Loyola (E) mantém pique para mais um dia de festa: %u201CÉ meu momento%u201D

Para quem ainda tem energia, tem carnaval. Hoje ocorrerá o cortejo de grandes mulheres do cenário musical mineiro evocando aquela que foi uma das maiores intérpretes do nosso país. Homenageando a sambista Clara Nunes, o bloco Filhas de Clara reúne apenas mulheres artistas como Aline Calixto, Marina Machado, Alcione Oliveira, entre outras que compõem a banda e desfilam pela avenida que leva o nome da artista, no Bairro Renascença (Região Nordeste), onde a mesma viveu parte da sua vida. A concentração está marcada para a Avenida Clara Nunes, próximo ao número 92, no Bairro Renascença, a partir das 16h.





No mesmo horário ocorre o segundo cortejo do Bloco Swing Safado, que surgiu em 2015 das ladeiras da comunidade do Conjunto Santa Maria junto com a retomada do carnaval de Belo Horizonte. O bloco conta com músicas populares brasileiras oriundas das comunidades e favelas. O nome do bloco Swing Safado retrata bem o swing presente na ancestralidade latina e africana e a safadeza das músicas de duplo sentido. O primeiro cortejo ocorreu ainda no pré-carnaval e, agora, se apresentará mais uma vez para fechar o período festivo. O bloco contará com a participação do bloco Angola Janga. A concentração ocorrerá na Rua Gentios, 1.247, no Conjunto Santa Maria.





E, por fim, também vale a pena conferir o Baque Humaitá. Esse é fruto do projeto Humaitá Cultura Popular e conta com uma bateria de aproximadamente 100 batuqueiros. O Baque toca, principalmente maracatu de baque virado e releituras de afoxé, cirandas e cocos e bois. A saída do bloco está marcada para as 17h, na Praça Abadia, 53, Bairro Esplanada, na Região Leste.





Com a proposta de abraçar e resgatar a música independente belo-horizontina, o grupo Graveola uniu os blocos Então Brilha, Sagrada Profana e Juventude Bronzeada para a produção dos primeiros feats carnavalescos de alguns grandes sucessos da banda mineira. A festa está marcada para hoje no Espaço Go Free, no Bairro Lagoinha, na Região Leste de Belo Horizonte. Também contará com a participação do Bloco Rapique, composto pelo rapper Djonga, Hot e Oreia, a banda Rosa Neon e o grupo Lá Da Favelinha. O evento é pago e, até o fechamento desta edição, o passaporte custava R$ 30.







Foliões desafiam a chuva para pular

No ritmo da sofrência, o Bloco É o Amô fez cortejo ontem na Savassi com gostinho de quero mais

A chuva que caiu em Belo Horizonte ontem não impediu o desfile do bloco É o Amô e cerca de mil foliões entraram no clima de “sofrência” do sertanejo do cortejo, alguns já planejando a próxima festa do Rei Momo. É o caso de Débora Santos, de 26 anos, que pulou no bloco, já com gostinho de quero mais” para 2021. “Fui em vários blocos este ano. Hoje é a saideirae já estou com planejamento para as fantasias do próximo ano. Vai ser um sucesso. Já tenho várias imagens do Pinterest salvas para me inspirar”.





“Convertida” aos bloquinhos recentemente, Fernanda Grandioso, de 32, também brincou já pensando em 2021. “Não gostava muito de bloquinho, mas este ano me rendi a eles e achei sensacional. E a chuva não me desanima, se ela cai quando já estou no bloco está tudo bem. Já estou planejando o ano que vem”.





Também Lucilene dos Santos, de 47, elogiou o carnaval de BH deste ano e o É o Amô. “Adorei. A organização estava ótima. É a minha primeira vez no É o Amô, mas estou gostando muito. E no ano que vem ficarei por aqui em BH. Acurtição de hoje é mais para dar um tchau”.





O bloco, que leva clássicos do sertanejo às ruas, desfilou pela terceira vez no carnaval de BH. Somente no ano passado o cortejo ocorreu fora da Savassi, no entorno do Mineirão, na Pampulha. Este ano, foi a primeira vez que o bloco saiu no período de pós-carnaval. A folia na capital mineira termina hoje.

















DESPEDIDA

Confira a programação de blocos hoje em BH





» Ressaca de Carnaval da Lagoinha

Rua Itapecerica, 324, Lagoinha 10h30





Truperalta

Avenida Silva Lobo, 1.739, Nova Granada 10h30





Bloco Rasta

Travessa Orala dos Esportes, 225, Vila Aeroporto 11h





Minha mulher deixa não

Rua Presidente Costa e Silva, 100, Bairro das Indústrias 15h





Filhas de Clara

Avenida Clara Nunes, 92, Renascença 16h





Swing Safado

Rua Gentios, 1.247, Conjunto Santa Maria

16h





Baque Humaitá

Praça Abadia, 53, Esplanada 17h





Graviola convida Então, Brilha!, Juventude Bronzeada,

Sagrada Profana e Repique

Espaço Go Free

Rua Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha 14h

Ingressos por R$ 30