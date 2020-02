Barranco atinge casa e deixa quatro feridos no Bairro Nova Cintra

Parte da casa foi danificada pelo deslizamento (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)







Parte de uma casa foi danificada após ser atingida por um barranco na madrugada desta sexta-feira no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte. O deslizamento de terra ocorreu depois da forte chuva que atingiu a cidade no fim da noite passada. A região foi uma das que registrou o maior volume de chuva, com 64,2 milímetros em 12 horas.









(foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)

Duas pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência () e levadas para o Hospital Odilon Behrens, na capita. As outras duas foram atendidas pelos bombeiros. Não há informações sobre o estado de saúde delas.