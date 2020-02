Virou moda

Para brilhar na avenida, Isabella Novais caprichou nas ombreiras (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Com estilo, tênis foram customizados para o bloco Beiço do Wando (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Folião adora inventar moda no carnaval. Desta vez, são as ombreiras de todos os materiais, cores, tamanhos e texturas que ditam a moda. Junto com elas, e não menos importantes, estão a pochetes, meia arrastão, meia cano longo colorida e estampada e tênis descolados. Na cabeça, tem folião com arquinho customizado (alguns com palavras que dão o tom de brincadeira). Já os brincões dão um brilho a mais em qualquer fantasia. Para proteger do sol, tem viseiras de todos os tipos. Na cintura, as saias rodadas em cor néon são um sucesso. E todos esses assessórios não são exclusivos da mulherada! Muitos homens também aderem aos adereços! A publicitária Isabella Novais esbanjava charme com suas ombreiras. Enaltecendo o carnaval de BH, ela curtia as franjas do acessório. Para quem condenou ou já achou brega o uso da pochete, é melhor ir mudando seus conceitos. Na folia mineira, são muitos modelos, e de todas as cores. A estudante de arquitetura Gabriela Grossi, de 18 anos, é uma das foliãs que curtiam o Pena de Pavão de Krishna com seu modelo na cintura.