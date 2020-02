Guia do folião: 21 dicas para aproveitar o carnaval de BH

Para aproveitar ao máximo essa verdadeira maratona que são os quatro dias de carnaval de rua em BH, preparamos um guia com dicas e informações que todo folião precisa ter. Na hora de cair na folia, seja turista, seja belo-horizontino, é importante ficar ligado nas mudanças no trânsito, alterações nos itinerários do transporte público e na previsão do tempo para evitar imprevistos durante os bloquinhos. A festa de Momo na capital mineira tem algumas particularidades e já começou bem antes do feriado. Enquanto nas ruas o comércio e alguns moradores se preparam para a rotina de multidão nas ruas, com a instalação de grades e tapumes para proteger praças e imóveis particulares, foliões de vários cantos da cidade, do país e de alguns países estão em busca de blocos para curtir a festa. Confira essa lista com informações oficiais e dicas para fugir de perrengues durante o carnaval 2020.

» A BHTrans preparou um esquema de trânsito especial para o período de carnaval. A partir das 10h deste sábado, áreas de desfiles de blocos no Centro serão fechadas e o trânsito só será liberado às 4h da quarta-feira (26). Trechos das avenidas Augusto de Lima, Amazonas, Afonso Pena, Getúlio Vargas, Brasil, Assis Chateaubriand e Bernardo Monteiro, por exemplo, estarão bloqueados durante todos os dias de festa. A recomendação é que os motoristas usem a Avenida do Contorno, que estará liberada para carros particulares e transporte coletivo.(Veja mapa)





» Na Pampulha, áreas de desfiles, como partes das avenidas Antônio Abraão Caram, Carlos Luz e Coronel Oscar Paschoal, terão vias interditadas a partir das 4h deste sábado. O bloqueio termina com o fim dos desfiles e limpeza, na terça-feira (26). Outro ponto de alteração fixo durante o carnaval será o entorno da Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza. Trechos de desfiles de blocos no Santa Tereza terão ruas interditadas diariamente a partir das 9h e serão liberadas às 19h. Durante as interdições, apenas moradores e comerciantes poderão transitar nos locais de bloqueio fixo.





LIMPEZA

» Para garantir a limpeza da cidade, 1,4 mil garis farão a varrição das ruas e mais de 9 mil contêineres estarão distribuídos pela capital para o descarte do lixo











» Blocos cadastrados terão banheiros químicos instalados nas áreas de concentração, no meio do trajeto e na dispersão. Ao todo serão 15 mil diárias de unidades químicas e 100 pontos fixos de cabines





TRANSPORTE PÚBLICO

» Mais de 250 pontos de ônibus serão desativados nas áreas de restrição da BHTrans. Para saber onde pegar ônibus e quais linhas sofreram modificações, acesse https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/carnaval/guia-de-bolso





» No Centro, cartazes nesses pontos vão informar aos usuários os pontos mais próximos para cada uma das linhas





» O metrô de BH vai operar com horário estendido em algumas estações para atender os foliões





» Não será permitido o embarque de grandes volumes, incluindo caixas de isopor e pacotes de gelo. Entre outras restrições, está proibida a entrada de garrafas de vidro





» Também não será permitida a entrada de carrinho de carga, de gelados ou de supermercado





» Outra opção para locomoção durante o carnaval é o Foliônibus, serviço disponibilizado de forma gratuita e que foi ampliado neste ano. Os veículos vão circular por três rotas:





. Centro/Barro Preto/Savassi/Santa Tereza (Via Contorno)

. Centro/Savassi/Floresta (Via Bahia e Contorno)







. Pampulha/Mineirão (exceto no domingo)





HOSPITAIS E UPAS

» As Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o Samu, os laboratórios das UPAs e o Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno funcionam normalmente, 24 horas por dia, todos os dias





» Três Postos Médicos Avançados (PMAs) em locais estratégicos farão atendimentos a casos de intoxicação, desidratação, hipoglicemia, mal súbito, pequenos traumas, entre outros,

até terça-feira (25). Confira os endereços e horários:





. Praça Rui Barbosa, 50, Centro , funcionamento 24 horas

. Avenida Afonso Pena, 2.336, Funcionários, das 10h às 22h

. Rua Estrela do Sul, 156, Santa Teresa, das 10h às 22h





» Outras unidades da área de saúde terão escala especial ou não ficarão abertas. Consulte cada uma antes de sair de casa.











» Na segunda-feira, a prefeitura vai abrir todos os 152 Centros de Saúde, que prestarão atendimentos a casos agudos, como febre, vômitos, dores, curativos, aplicação de vacinas e também dispensação de medicamentos





SEGURANÇA

» Um grande esquema entre os órgãos de segurança foi montado para trabalhar de forma integrada durante todo o evento. Um efetivo com 1,7 mil agentes estará nas ruas e 1,8 mil câmeras de monitoramento acompanharão em tempo real a movimentação dos foliões. Agentes infiltrados da Polícia Civil também estarão de prontidão para coibir atos de assédio e uma delegacia volante será montada na Praça da Estação











» Duas dessas câmeras vão ficar no alto de dois totens, onde os foliões poderão contar com um “botão de pânico”, para fazer denúncias





PREVISÃO DO TEMPO

» A previsão do Climatempo é de chuva para a festa em BH. Com a passagem de uma frente fria pelo litoral Sudeste do país, nuvens carregadas podem se espalhar sobre Minas Gerais e molhar os planos de muita gente.





» A partir de sábado (22), com a chegada de uma frente fria, áreas de instabilidade se espalham por Minas, o que aumenta a quantidade de nuvens e também o risco de chuva forte









PARQUES E ZOOLÓGICO







» Parque das Mangabeiras, Mirante do Mangabeiras, Parque Serra do Curral, Parque Municipal, Parque Ecológico da Pampulha, Jardim Zoológico e outros não abrem na segunda (24). Nos demais dias estarão abertos





COMÉRCIO DE RUA







» As lojas podem funcionar normalmente neste sábado (22) e domingo (23). Na segunda, o comércio fecha. A terça-feira é feriado, com possibilidade de funcionamento conforme a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). A mesma regra é válida para quarta-feira, até o meio-dia





SHOPPINGS







» O funcionamento dos estabelecimentos comerciais é definido pelos administradores. As praças de alimentação e cinemas costumam abrir durante o feriado. Consulte a programação de cada um antes de sair de casa





BANCOS







» As agências bancárias fecham na segunda e na terça-feira. Na quarta, o expediente começa ao meio-dia, com encerramento em horário normal





RECOMENDAÇÕES GERAIS

» O carnaval de BH ocorre principalmente de dia. Por isso, chegue cedo





» Programe uma rota com os cortejos que são próximos e que tenham horários compatíveis. O Portal Uai criou uma ferramenta para facilitar sua vida: uai.com.br/entretenimento/carnaval/agenda





» Assim, depois da dispersão de um desfile, você consegue aproveitar outro bloco da região e participar de vários bloquinhos ao longo do dia





» Aplicativos de transporte, como Uber, Cabify e 99Pop, trabalham com valores dinâmicos em locais de aglomeração. Durante a festa, as corridas tendem a ficar até três vezes mais caras

que o normal





» A locomoção, sem dúvida, é um grande problema durante a folia em BH. Com as altas nos aplicativos, as ruas bloqueadas e pontos de ônibus desativados, os foliões precisam estar preparados para caminhar bastante. Um calçado confortável é fundamental para evitar lesões, aguentar a maratona e não perder nenhum dia





» Com a grande aglomeração de pessoas, fica quase impossível usar o celular durante o desfile de grandes blocos. Como o sinal de diversas operadoras fica comprometido, ligar para algum amigo ou mandar mensagem por aplicativo não é uma tarefa fácil. Uma boa dica é marcar com antecedência um local de encontro





» Cuidado com os pertences e leve somente o necessário. Doleiras e pochetes podem ser boas opções na hora de guardar documentos e dinheiro





» Com a previsão de temporais durante boa parte do evento, foliões que não querem ficar molhados devem incluir um novo item a produção: capas de chuva





» Pensando no clima, mesmo com a previsão de chuva, o uso de protetor solar é indispensável. Invista em um filtro com proteção FPS 30 e não deixe de aplicá-lo antes de sair de casa e reaplicar durante o bloquinho





» Na hora de cair na folia, não dá para deixar a saúde de lado: beber água é fundamental. Hidrate-se ao longo do dia. Faça uma alimentação leve antes de sair de casa e, se precisar fazer um lanchinho, dê preferência para as frutas. A banana é uma ótima opção, pois é rica em potássio e ajuda na ressaca





» Responsáveis que forem levar crianças aos blocos devem identificá-las com crachás ou adesivos com um número de telefone para emergências