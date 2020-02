Duas pessoas são baleadas na porta de boate no Barreiro e uma morre

Boate fica na Avenida Sinfrônio Brochado, no Barreiro (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Duas pessoas foram baleadas na madrugada desta segunda-feira na porta de uma boate na Avenida Sinfrônio Brochado, no Barreiro, em Belo Horizonte. Uma delas morreu. Trata-se de um homem de 24 anos e a suspeita é de que ele tenha caído em uma emboscada.









Conforme a PM, após a confusão, a mulher e algumas amigas foram até a boate do Barreiro, onde contaram o caso para homens que estariam envolvidos com o tráfico de drogas no aglomerado Vila da Paz.





Logo depois, Caio chegou à casa de shows e foi atraído para a mulher para uma emboscada por vingança pela agressão sofrida. Segundo a PM, na porta, ela chamou o rapaz para atravessar para o outro lado da rua, onde estava um grupo de pessoas. Chegando lá, ele foi surpreendido por um tiro na cabeça e morreu no local. Uma jovem de 19 anos que também estava na saída da boate foi atingida por um tiro de raspão na parte da frente da cabeça. Ela foi socorrida.





O corpo de Caio foi periciado pela Polícia Civil e levado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital. Os criminosos teriam fugido em um Fiat Palio que foi alvo de rastreamento da polícia. No entanto, o veículo não foi localizado. O caso foi registrado na Central de Flagrantes 3 da Polícia Civil (Ceflan 3).