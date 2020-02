Sol volta a brilhar em BH, mas pode chover; no interior há possibilidade de granizo

Vista da Serra do Curral no Bairro Mangabeiras: céu claro surpreendeu moradores hoje (foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press)



Depois de vários dias de céu nublado, neblina e chuva por vezes forte, os belo-horizontinos foram surpreendidos pelo sol já nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. No entanto, ainda é necessário se prevenir, pois ainda há possibilidade de pancadas de chuva à tarde, típicas do verão, neste fim de semana. Já no interior do estado, ainda não há alívio: a previsão é de granizo no Noroeste de Minas.









A tendência é a mesma para sábado e domingo. Conforme o meteorologista, a temperatura também está em elevação. Hoje na capital os termômetros podem marcar 29°C à tarde. No fim de semana, a temperatura sobe para 30°C.





Minas, a situação é bem diferente. Ainda sob influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que está no litoral Sudeste, a região tem previsão de chuva intensa e até granizo. O Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge) também estende o alerta para outras regiões, como o Norte.



Já nos municípios da faixa Leste de Minas, a situação é bem diferente. Ainda sob influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que está no litoral Sudeste, a região tem previsão de chuva intensa e até granizo. O Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge) também estende o alerta para outras regiões, como o Norte.





Segundo o órgão, há potencial de tempestades severas nesta sexta-feira. Por definição, são os temporais com capacidade de provoca granizo, vendavais, raios e chuva torrencial. A classificação vai dos níveis 1 a 4. Dessa forma, há possibilidade de clima severo até as 10h de sábado nas seguintes microrregiões: Paracatu, Januária, Unaí, Pirapora, Montes Claros, Bocaiúva, Peçanha, Aimorés, Governador Valadares, Ipatinga, Caratinga, Manhuaçu, Guanhães, Diamantina, Capelinha, Curvelo, Grão Mogol e Conceição do Mato Dentro.





Os acumulados de chuva mais significativos são previstos nas microrregiões de Unaí, Januária e Paracatu, com volume de chuva entre 30 e 50 milímetros e 50mm. As seguintes áreas devem ter volume de chuva de até 30 milímetros até a manhã: Pirapora, Patos de Minas, Três Marias, Curvelo, Bocaiúva, Diamantina, Sete Lagoas, Conceição do Mato Dentro, Guanhães, Ipatinga, Itabira, Belo Horizonte e RMBH, Muriaé, Ponte Nova, Manhuaçu, Montes Claros, Grão Mogol, Capelinha, Peçanha, Governador Valadares, Caratinga, Aimorés, Mantena, Teófilo Otoni e Araçuaí.