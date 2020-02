Defesa Civil emite alerta de granizo para 15 cidades nas próximas duas horas

Várias cidades de Minas Gerais estão completamente alagadas devido aos temporais dos últimos dias (foto: Reprodução/ Redes Sociais )

Alerta de tempestades severa, com raios, chuva intensa, granizo e vendaval às 14h02, para as próximas 02h30: São José da Antinha, Catiara, Serra do Salitre, Cidade Áurea, Patrocínio, Rio Paranaíba, Carmo do Paranaíba.. Fonte: SIMGE/IGAM pic.twitter.com/KN24FXj6LE — Defesa Civil MG (@defesacivil_mg) February 13, 2020

A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um comunicado de alerta de chuva intensa com raios, vendaval e granizo para 15 cidades, localizadas no Alto Paranaíba, Centro-Oeste e Sul do estado, nas próximas duas horas. O aviso foi publicado na conta do Twitter do órgão.Em caso de tempestades, vendavais e granizo, a coordenadoria envia um alerta via SMS para os moradores de Minas Gerais. Para isso, é necessário enviar um SMS para 40199, informando o Código de Endereçamento Postal (CEP).