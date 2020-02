Jovens prestam depoimento após morte de mulher de 19 anos, em Contagem

Jovem foi assassinada na porta de casa de show, em Contagem (foto: Reprodução/Google Street View)

Seis jovens, de 17,19, 20 e 21 anos prestam depoimento, na tarde desta segunda-feira, a respeito do assassinato de uma mulher de 19 anos, alvo de 13 tiros, na porta de uma de casa de shows, na noite desse domingo, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Larissa da Silva Serafim.







Conforme o registro da PM, os policiais encontraram três homens e duas mulheres, na esquina com a Rua Osório de Morais. Abordados pelos oficiais, eles teriam entrado em contradição ao relatarem o que havia ocorrido.





Ainda assim, o boletim de ocorrência se baseia na fala de uma das mulheres ouvidas, identificada como Marina, de 21 anos. A jovem, que trabalhou de promoter do evento, diz ter visto Thiago, de 20, portar uma pistola dentro de uma pochete, ainda na entrada do local.





Posteriormente, a mesma testemunha diz ter visto a pistola na cintura do irmão de Thiago, identificado como Pedro, de 19 anos. Nesse momento, um terceiro jovem, Filipe, de 21 anos, teria pego a arma de fogo de dentro da pochete, que estava na cintura de Pedro, e saído da casa de shows.





Levando em conta o relato contido no boletim de ocorrência, não ficou claro se, inicialmente, a pistola estava na cintura ou na pochete de Pedro.





Ainda de acordo com a jovem, posteriormente à saída de Filipe da casa de shows, ela escutou sons semelhantes a tiros de arma de fogo. Neste momento, os frequentadores do local teriam saído correndo, inclusive ela e seus amigos. Enquanto os jovens corriam, um dos amigos, Thiago, teria se separado e entrado em um ônibus. Foi nesse momento em que os policiais chegaram ao local.





Os policiais descobriram o endereço de Thiago e, chegando lá, encontraram a pochete relatada por Marina, além de uma bucha de maconha. No entanto, após buscas na casa, não foi encontrada nenhuma arma de fogo.





Após diligências, os seis jovens foram levados para o setor de perícia da Delegacia de Plantão de Contagem. No entanto, segundo a ocorrência, as duas mulheres estão apenas em condição de testemunhas. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, eles seguem no local ainda na tarde desta segunda-feira e serão ouvidos ainda hoje.





Apesar do relato, ainda não está clara a ligação entre os jovens e a vítima.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie