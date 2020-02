Presos pais suspeitos de agredir criança de 1 ano no Aglomerado da Serra

(foto: Google Street View)

Um homem de 29 anos e uma mulher de 22 foram presos suspeitos de espancar a própria filha, uma. De acordo com a Polícia Militar,ocorreram na casa do casal no Beco Joana Darc, 15, na Vila Nossa Senhora de Fátima, nona Região Centro-sul.

A polícia foi acionada peloe compareceu ao local por volta da 23h30 de quarta (5). Os vizinhos informaram que os pais da menina estariam a agredindo. Os policiais encontraram a mãe caida atrás da porta. O homem estava deitado com a menina de 1 ano, com a fralda molhada e

A criança tinha lesões na cabeça, face, braços, pernas e barriga e foi socorrida na UPA Centro-sul e depois levada para Hospital de Pronto-socorro João XXVIII. A assistente social do hospital repassou o caso para o Conselho Tutelar. Os suspeitos que tinha ferimentos foram medicados na UPA Leste. Mãe e pai foram presos e levados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.