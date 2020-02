Morre Dom Enemésio Lazzaris, bispo que dirigiu abrigo em BH e se formou em Minas

Dom Enemésio Lazzaris, em 2014, quando atuava como presidente da Comissão Pastoral da Terra. Líder religioso ficou marcado pela luta por igualdade social (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 29/04/2014)

Morreu, no último domingo (2), aos 71 anos, Dom Enemésio Ângelo Lazzaris, que dirigiu por seis anos o Lar dos Meninos Dom Orione, localizado em Belo Horizonte, na Região da Pampulha. Ele exercia, desde 2007, o bispado de Balsas (MA) e lutava contra um câncer no pâncreas.





Dom Enemésio Ângelo Lazzaris nasceu em Siderópolis (SC) e se formou em Teologia naEle tambémfoi formador e promotor vocacional em Belo Horizonte entre 1975 e 1981.

O líder religioso ficou marcado pelo trabalho de prelazia e se identificou com lutas por terra, água e justiça social de centenas de comunidades do campo. Também denunciou a violência dos latifundiários contra os indígenas.





Os trabalhos nesse sentido garantiram a Dom Enemésio a presidência da Comissão Pastoral da Terra, cargo que exerceu por dois mandatos, entre 2012 e 2018.





Também presidiu a Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano e fez parte do Grupo de Trabalho de combate ao Trabalho Escravo.





Em nota, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) se manifestou sobre a perda. “Aos familiares e a todo o povo de Deus desta Igreja Particular, nos unimos em oração e em solidariedade, fazendo memória deste nosso irmão”, diz o texto.





“Enviamos o nosso fraterno abraço a todos e asseguramos as nossas orações pelo descanso eterno do bispo que dedicou a vida as causas sociais dos mais desprotegidos e perseguidos”, completou a CNBB.