Avô é denunciado por agredir e deixar netos sem comer no Triângulo Mineiro

Um homem de 59 anos foi preso suspeito de agredir e deixar os netos sem alimentação dentro de casa em Delta, no Triângulo Mineiro, divisa do estado com São Paulo. As vítimas têm 7 e 9 anos. De acordo com a Polícia Militar (PM), no momento da abordagem ele assumiu ter batido nos netos com um cinto. Além disso, ele estava com um facão que alegou portar para se defender de um vizinho de 14 anos que teria tentando intervir.









Questionado sobre os maus-tratos, ele disse que o menino estava fazendo bagunça e que “foi necessário corrigir as crianças com uma cinta de couro, desferindo alguns golpes nas pernas”. Os policiais chamaram as crianças, que confirmaram as agressões e disseram que sentiam fome porque estavam sem comida durante todo o dia. Ainda segundo a PM, testemunhas disseram ter presenciado diversos episódios violentos.





O Conselho Tutelar do município foi chamado para providenciar atendimento hospitalar, alimentação e abrigo para as crianças. Consta no boletim de ocorrência que o tempo todo o menino dizia que o avô materno tentava sufocá-lo.





O homem foi detido em flagrante por maus-tratos e lesão corporal. Ao revistá-lo, os policiais apreenderam na cintura dele uma faca de 14 centímetros. Segundo a Polícia Militar, ele disse que portava a faca para se defender do vizinho adolescente, de 14 anos, com quem entrou em atrito e disse ter sido empurrado. Segundo ele, o garoto “interferiu na educação praticada” por ele. Os pais das crianças não foram citados. Elas teriam uma irmã mais velha, que mora na mesma cidade.





O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil para mais detalhes e aguarda resposta.