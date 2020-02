Briga de trânsito: jovem passa carro por cima de homem e o mata em Minas

(foto: Reprodução/TV Alterosa)

Uma briga de trânsito entre um homem e um jovem terminou em morte em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu em uma rua do Bairro Benfica, onde o suspeito de cometer o homicídio bateu na traseira do carro da vítima, que estava estacionado no momento do acidente.





De acordo com a polícia, logo depois da batida, os dois envolvidos discutiram no local. Instantes depois, o jovem de 23 anos andou com seu carro, um Ford Fiesta prata, na contramão e atropelou o homem. O Samu se deslocou ao local, mas não conseguiu reanimar a vítima.





Segundo relatos do filho da vítima à PM, o jovem ainda subiu no carro do homem e quebrou os vidros do veículo. Ele abandonou o Fiesta que dirigia no local e fugiu a pé, ameaçando moradores que estavam próximos.





A polícia procura pelo suspeito. A corporação descobriu que o carro que ele dirigia pertence a uma irmã do rapaz, que não soube informar o paradeiro dele, segundo a PM.





O jovem tem várias passagens pela polícia, até mesmo por homicídio e tráfico de drogas, e, segundo testemunhas, portava uma arma na cintura. O homem que morreu atropelado trabalhava como motorista de ônibus.