Para não esquecer Brumadinho: artista usa lama da vale para pintar mural

Em homenagem às vítimas do desastre ocorrido em Brumadinho (MG) em 25 de janeiro de 2019, o artista Mundano criou uma releitura do famoso quadro `Operários`, de Tarsila do Amaral, em frente ao Mercado Municipal de São Paulo. A tinta utilizada para fazer a pintura tem, em sua composição, a lama tóxica que destruiu a cidade mineira e os rios da região após o rompimento de uma barragem da Vale.







Painel foi todo feito com tinta à base de rejeitos de barragem de Brumadinho (foto: Reprodução/Instagram/Cinema Pedrada e Mundano) O paulistano Mundano visitou o Córrego do Feijão e recolheu 250kg de material bruto, no leito do Rio Paraopeba, para a produção da tinta. A lama foi peneirada e misturada com outros componentes como água, cola e base acrílica incolor. Mundano é referência quando o assunto é arte e meio ambiente. Há sete anos, ele colore muros cinzas e carrinhos de catadores de material reciclável em grandes cidades.