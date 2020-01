Deslizamento de encosta soterra duas casas e mata quatro pessoas em Betim

A forte chuva que atingiu a Grande BH, nessa sexta-feira (25), provocou tragédia em Betim. No Bairro Duque de Caxias, O deslizamento de uma encosta soterrou duas casas e matou quatro pessoas.De acordo de Bombeiros, em um dos imóveis havia um casal e sua filha de 1 ano. E na outra casa vizinha, estava um homem.E o número de vítimas na cidade pode aumentar. Na manhã deste sábado, os militares atendem outra ocorrência de desabamento de imóveis com possíveis pessoas soterradas, no Bairro Jardim Terezópolis.