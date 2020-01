''A chance de sobreviver era muito pequena'', diz bombeiro que salvou operário soterrado em BH

Ver galeria . 30 Fotos Bombeiros resgatam duas vítimas que foram soterradas durante construção de prédio na Rua Palmira, Bairro Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press )

Depois de quase sete horas de trabalhos, o Corpo de Bombeiros resgatou o operário que estava soterrado em uma obra localizada na Rua Palmira, no Bairro Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo os militares, um “milagre” salvou a vida dele. A vítima está estável e foi levada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Outro homem morreu logo que o acidente aconteceu, por volta das 14h desta terça-feira (21).

Veja, por outro ângulo, o resgate do operário que ficou soterrado em obra de BH. Todos os detalhes em https://t.co/oPCivEl290



%uD83D%uDCF8 Gabriel Ronan/EM/D.A Press pic.twitter.com/MRXJGd5hG6 — Estado de Minas (@em_com) January 22, 2020





o capitão Tiago Costa, do

Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres

“Era um espaço vital mínimo. Podemos dizer que a chance de sobreviver a um soterramento como esse é muito pequena. Um deles teve a sorte de ter a parte do rosto preservada, que por onde ele conseguiu respirar”, explicado Corpo de Bombeiros.

Operário é resgatado pelo Corpo de Bombeiros após sete horas sob escombros, no Bairro Serra, em BH pic.twitter.com/lMEBm506r7 — Estado de Minas (@em_com) January 22, 2020





O homem foi retirado dos escombros por volta das 20h40. Nas redondezas da Rua Palmira, moradores aplaudiram o salvamento realizado pelos bombeiros.





“Primeiramente, a gente fez a estabilização da cena. Depois, a gente criou uma espécie de rampa para conseguir acessar os membros inferiores da vítima. Também criamos um ponto de ancoragem suspenso para termos a possibilidade de um içamento em caso de um novo deslizamento”, relatou o capitão Tiago Costa, ressaltando que o buraco era de aproximadamente quatro metros.

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





Mais cedo, a corporação confirmou a morte do outro operário que estava soterrado. O corpo dele ainda não havia sido retirado até a publicação desta matéria e os trabalhos se alongariam pela madrugada.





De acordo com a Florença Construtora, responsável pelos trabalhos, havia seis funcionários no momento do incidente, por volta das 14h. A empresa não divulgou o nome das vítimas, por orientação de bombeiros que estavam na ocorrência, para preservar os familiares.





Os trabalhadores cavavam uma vala para receber fundação do prédio. O edifício residencial seria de nove andares e teria começado em outubro. De acordo com o tenente-coronel Winderson Alan Moura, risco à segurança da operação dificultou o resgate.





"É um trabalho minucioso, a gente precisa trabalhar com técnica tanto pela segurança das vítimas quanto dos militares que estão empenhados. A dificuldade maior é a instabilidade do terreno", disse o militar.





Vizinhos lamentam acidente





A gerente-geral Maria do Socorro Vasconcelos, de 58 anos, trabalha ao lado da obra e escutou um barulho por volta das 14h. "Fez 'bum', como se algo tivesse caído. Depois eles começaram a gritar", contou. "Para a gente, que convivia (com os operários) aqui é muito triste. Eles trabalhavam muito alegres. Parecia tudo normal e de uma hora pra outra aconteceu isso", lamenta.





O servente de pedreiro Clarison Rodrigues, de 31, trabalhava em outra obra próxima ao local e correu para tentar socorrer os trabalhadores. "A gente escutou os gritos, os colegas gritaram muito e corremos pra ajudar", contou. "Tem cena que a gente vê e não consegue nem falar sobre. Pra gente que trabalha com isso, é um acidente ninguém quer ver."





A vizinha Joana Darc, disse ficar assustada com o soterramento tão próximo de sua casa. "Passei por volta de 13h50 e estava tudo tranquilo. Na hora que voltei já estava cheio de viaturas", disse a dentista. Segundo ela, há pouco tempo havia uma casa no local. "Tem pouco tempo que começaram a demolir a casa e não tinha muito movimento não, era raro ter o portão aberto", conta. "A sorte é que não tinha muitos trabalhadores", acrescentou.





Resgate sem hora pra acabar





Na noite desta terça-feira, os militares se prepararam com toldo em caso de chuva que estava prevista para a madrugada. "Isso é tentar assassinar os empregados", disse Vilson Valdez, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção. Segundo ele, o sindicato havia visitado a obra em outubro e viu irregularidades. "Tinha cinco trabalhadores sem equipamento de segurança. Muita sujeira, material espalhado e falta de técnico responsável", disse.





A obra está em fase inicial de construção. De acordo com o vice-presidente do sindicato, a empresa foi convocada, mas não compareceu. "Quando falamos com os operários, deixamos panfletos e dissemos que quando começasse a escavação tinha que ter escoramento e um responsável acompanhando, mas parece que isso não aconteceu", contou Valdez.





Já Luiz Fernando Côrtes Caravita, advogado da Florença Construtora, sustenta que a obra estava regular e que os operários usavam equipamentos de segurança. Representantes da Prefeitura de Belo Horizonte compareceram ao local, mas não falaram com a imprensa sobre licenciamento da construção.

*Estagiária sob supervisão da redação do Estado de Minas