Hoje tem: Confira as atividade gratuitas para o fim de semana

(foto: Jair Amaral/EM)

Está em busca do que fazer neste fim de semana em BH? Com a chegada do Carnaval, os blocos de rua já começam os aquecimentos e o tão aguardado, Então, Brilha! irá reunir milhares de foliões no centro na capital. BH também será palco de feira de artesanato, circo e saúde.





Feira de Artesanato da Sagrada Família





Gastronomia, bebidas e artesanato reúnem-se neste domingo (19) com a primeira feira de comidas do Bairro Sagrada Família. O evento faz parte do Programa Jornada Produtiva, que tem como objetivo criar novas oportunidades de trabalho e renda aos comerciantes populares. De acordo com a Secretaria Municipal de Política Urbana, o intuito do programa é fomentar, ainda mais, a cultura e a gastronomia na cidade. Os interessados em prestigiar o evento ao ar livre só precisam comparecer à Avenida Petrolina, próximo ao número 386 de 8h às 14h neste domingo.





Bloco Então Brilha! e Bloco Saraiva





Os blocos de rua de BH já estão começando os aquecimentos para o Carnaval deste ano. Segundo a Belotur, serão 453 blocos cadastrados a desfilar pela cidade. Se você já pretende começar a festejar, neste sábado (18) o Bloco Então, Brilha! promete animar os foliões a partir das 12h. A concentração será na Avenida Bernardo Monteiro, entre a Rua dos Timbiras e a Avenida Brasil, e deve reunir grande número de pessoas. Já neste domingo (19), o Bloco do Saraiva terá sua concentração na Rua Jacutinga, 550, no Bairro Padre Eustáquio.





Projeto Caminhar 2020

Em busca de mais saúde? O Instituto Hermes Pardini traz, pelo terceiro ano consecutivo, uma programação totalmente dedicada aos cuidados com o corpo. O Projeto Caminhar 2020, em sua 18ª edição, começa neste fim de semana e conta com atividades físicas supervisionadas, orientação nutricional e palestras educativas. A entrada é gratuita e basta comparecer à Praça Floriano Peixoto de 8h às 12h para participar. O programa acontecerá durante quatro fins de semana, aos sábados e domingos.

Circo do Sufoco no CCBB