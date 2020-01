Conheça a história da Backer, primeira cervejaria artesanal mineira

Cervejaria Backer e a mais antiga artesanal de Minas, no bairro Olhos d'Agua (foto: Jair Amaral/EM) cervejaria artesanal mineira, a Backer foi criada pelos irmãos Lobbo em 1999 aos pés da Serra do Curral em Belo Horizonte. O objetivo era suprir toda a demanda por cervejas especiais que na época ainda não faziam parte do mercado em Minas Gerais. Primeira, afoi criada pelos irmãos Lobbo em. O objetivo era suprir toda a demanda por cervejas especiais que na época ainda não faziam parte do mercado em









A cervejaria tem 20 rótulos registrados, o mais famoso faz referência à capital mineira, a “Belorizontina”. Criada especialmente para homenagear os 120 anos de Belo Horizonte, a cerveja fez tanto sucesso que acabou entrando oficialmente no cardápio da marca.





Atualmente, é comercializada em diversos estados tais como: Minas Gerais, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Amazonas, Tocantins e Pernambuco. Consumida por um público considerado “high profile”, as cervejas Backer são encontradas nas principais delicatessens, supermercados, bares, restaurantes e lojas de conveniência.





Desde 2011, a Backer é conhecida internacionalmente, ganhando prêmios e concursos com as cervejas artesanais. Títulos como o “World Beear Awards” em Londres e “Copa Cervezas de América” no Chile. A empresa também foi ganhadora de outros diversos prêmios no exterior em países como a Austrália, Bélgica e Argentina.

*Estagiária sob supervisão da editor-assistente Vera Schmitz