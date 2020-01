Crime ocorreu na Rua Serra das Palmeiras, em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Reprodução/Google Street View) executado a tiros no meio da rua em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte nessa quarta-feira (9). Um homem ainda não identificado foia tiros no meio da rua em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte nessa quarta-feira (9).









No local, os militares encontraram o corpo da vítima com diversas perfurações. A perícia foi acionada e constatou que ele havia sido alvejado com nove tiros. Moradores da região não reconheceram o homem. Como ele não estava com nenhum documento, não foi possível identificá-lo.





A motivação e dinâmica do crime também ainda não haviam sido informadas. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Homicídios de Vespasiano.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira