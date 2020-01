Com custo de até R$ 1600, virada promovida em Inhotim é alvo de revolta: 'coxinhas no prato de plástico'

(foto: Reprodução/ Internet )

(foto: Facebook/ Reprodução)

(foto: Internet/ reprodução)

Meca admite falha

(foto: Reprodução/Internet)

Virar o ano no maior museu a céu aberto do mundo, ao som de artistas como Marina Lima e Marcos Valle, com direito acom o melhor da gastronomia mineira e drinks à vontade. A proposta é da festa de Ano Novo MECANewYear, promovida no Instituto Inhotim, em Brumadinho, de 28 de dezembro às 6h de 1%u2070 de janeiro. O preço da experiência não é exatamente o que pode chamar de popular. O segundo lote de ingressos - que dava acesso apenas à noite de Réveillon - foi vendido a. Outras modalidades de passaportes puderam ser adquiridos por valores que variaram entre R$ 96 e 800 reais.Pouco mais de 24 horas após o evento, parte do público não parece satisfeita com o investimento - ao menos é o que sugerem desabafos postados nas redes sociais. O alvo das reclamações é, sobretudo, ana celebração que, teria sidoe aquém da qualidade prometida.Publicado no Facebook, um dos relatos mais populares afirma que o menu da noite da virada ofereceu “”,servidas emque decepcionou pela simplicidade. “Detalhe:. Imaginem um. O evento começou às 20h e chegamos 21h, tinha uma. Quero esclarecer que paguei R$ 800 reais com a taxa para três dias. O pior foi quem pagou R$ 800 no último lote só para a noite do Réveillon”, diz a publicação.O engenheiro Daniel Alvim, de 33 anos,por dois passaportes - um para ele e outro para a namorada, com transporte incluso. Indignado, ele classificou a festa como “um compilado de trapalhadas”. “É engraçado que, pouco antes do evento, quando as pessoas começaram a perguntar pelo cardápio nas redes sociais, eles chegaram a nos dizer que não divulgariam, mas que, quem fosse, não iria se arrepender. Sei que voltei decepcionado com o menu e também com as bebidas. Às 23:30, já. Cerveja, até tinha, mas estava quente, pois o. Tinha tudo para ser uma festa espetacular, mas a organização, infelizmente, deixou a desejar”, avaliou o jovem em entrevista ao Estado de Minas.O analista de comércio exterior, Vítor Souza, de 27 anos, diz que estuda acionar o Juizado Especial para reaver o valor que pagou pelas entradas - R$ 750 pelo passaporte de três dias. “Saí da festa às 2 da manhã com fome, embora eles tivessem anunciado open food de 22h às 5 da manhã. Eu e meus amigos - alguns deles vieram do Rio de Janeiro para celebrar o Réveillon comigo - saímos de lá com fome. Minha irmã, que é advogada, está me orientando como proceder nesse caso. A organização não entregou o que prometeu”, afirma.Procurada pela reportagem, a Meca, responsável pela festa de Réveillon realizada no Instituto Inhotim, pediu desculpas pelas intermitências de operação de bar e ceia ocorridas no evento. “Estamos mapeando todas as falhas e aprendizados na operação do evento para que seja sempre garantido um serviço de qualidade para o nosso público, para o qual realizamos festivais com muito carinho há 10 anos”, disse a empresa por meio de nota.O comunicado ressaltou ainda que os organizadores contrataram fornecedores com grande experiência no mercado, a fim de garantir o sucesso da experiência, mas eles teriam sido “surpreendidos pelas projeções e se esforçaram para corrigir todos os problemas”. “Certamente, todos também levarão para o futuro esses aprendizados”, diz o texto.Leia na íntegra:Gostaríamos de nos desculpar pelas intermitências no serviço de operação de bar e ceia ocorridos durante a noite da virada no dia 31/12. Estamos mapeando todas as falhas e aprendizados na operação do evento para que seja sempre garantido um serviço de qualidade para o nosso público, para o qual realizamos festivais com muito carinho há 10 anos.Este foi o nosso primeiro festival de Ano Novo, com open bar e ceia. Temos o compromisso e a responsabilidade de melhorar e evoluir a cada edição, superando desafios e aprendendo sempre, em respeito e gratidão ao nosso público tão querido e parceiro.// Contratamos produtoras, empresas e profissionais com grande experiência de mercado, que foram surpreendidas pelas projeções e se esforçaram para corrigir todos os problemas. E, certamente, todos também levarão para o futuro esses aprendizados.Destacamos que o Instituto Inhotim serviu com excelência e sem contratempos a alimentação do festival nos dias 28 e 29, não sendo responsável pelos serviços de alimentação e bebida no dia 31.Por último, gostaríamos de agradecer ao público e a todos os parceiros e pessoas envolvidas na realização desse projeto tão sonhado e especial.Foram cinco dias de festival com um total de 45 atrações culturais e musicais, que respeitamos e admiramos muito, ao longo de 65 horas de programação, em três locais diferentes e especiais: o MECABrumadinho, um evento sem fins lucrativos dedicado à cidade de Brumadinho, que contou com a magnitude da cantora Gal Costa; uma festa na locação incrível do mirante Topo do Mundo, além dos três dias integrais de festival no Instituto Inhotim, um dos lugares mais inspiradores que existem no mundo, nos dias 28, 29 e 31.Contamos com a compreensão de todos e pedimos mais uma vez desculpas por quaisquer infortúnios. Todas as críticas construtivas são bem-vindas para que possamos evoluir sempre.O Inhotim recebe, desde 2015, os festivais realizados pela plataforma MECA, que também são sucesso em outras cidades como Porto Alegre, Recife e São Paulo.No réveillon, o formato foi o mesmo: o Inhotim recebeu o evento MECANewYear no dia 31 de dezembro de 2019, realizado pela primeira vez no Instituto.O Inhotim reitera que sempre estará de portas abertas para eventos culturais relevantes no cenário nacional. No caso do MECA, toda a produção é de responsabilidade do próprio MECA. Da parte do Instituto Inhotim, estamos averiguando diretamente com o MECA os problemas ocorridos de forma que uma próxima edição proporcione boas experiências para todo o público.