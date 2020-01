Homem é preso após invadir loja e tentar matar a ex-companheira, em Montes Claros

(foto: WhatsApp/ Reprodução)

Um homem foi preso apósa filial de uma conhecidae tentar matar a ex-companheira com uma faca no interior do estabelecimento, na manhã desta quinta-feira, em Montes Claros, no. A mulher conseguiu se defender com a ajuda de colegas de trabalho, que usaram cadeiras para afastar o agressor. Na sequência, ele foi dominado por populares e também sofreu agressões, o que foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais.O fato aconteceu na Rua Dom Pedro II, no Centro da cidade. O suspeito foi identificado como José Caetano, de 46 anos. Conforme a Policia Militar, a mulher estava trabalhando no caixa da loja de departamentos quando o ex-companheiro chegou ao local armado com uma faca tipo “peixeira”.Conforme relato da vítima, o autor. Em seguida, segurou ela pelo cabelo e tentou golpeá-la coma faca. A mulher se defendeu, sofrendo cortes em uma das mãos. Ela gritou por socorro. Funcionários do estabelecimento usaram cadeiras e conseguiram afastar o agressor, que saiu correndo, jogando a faca no chão.Na sequência, o homem foie jogado no chão, tendo as mãos amarradas. Enquanto era dominado e estava no chão, aguardando a chegada da Polícia Militar, ele acabou sendo agredido por pessoas que passavam pelo local, conforme registro em vídeo. Devido aos ferimentos, logo após a prisão, ele teve que ser levado ao pronto socorro do Hospital Universitário Clemente de Faria, onde recebeu atendimento médico.A funcionária da loja de departamentos disse para a Policia Militar que começou a sofrer agressões por parte do ex-companheiro há quatro meses, desde o fim do relacionamento, que durou quatro anos. Ela também relatou que já registrou denúncia de agressão e de ameaça de morte contra José Caetano. Por isso, foi imposta uma medida protetiva, que obrigava o homem a manter uma distância mínima dela de 200 metros.No entanto, informou a vítima, na quarta-feira (Ano Novo), o ex-companheiro descumpriu a medida protetiva e foi até a casa dela, onde voltou a agredi-la, fazendo nova ameaça de morte.