Fila de imprudências no retorno do recesso

Filas, impaciência, imprudência e infrações em série ajudaram a transformar o retorno do recesso de Ano-Novo, ontem, em um teste para a paciência dos motoristas e em risco para as vidas de quem voltava para casa. Na BR-381, saída para João Monlevade, no trecho conhecido como Rodovia da Morte, desde o início da tarde o trânsito foi intenso, levando condutores irresponsáveis a tentar ultrapassagens por faixas contínuas, pela contramão sem visibilidade e pelos acostamentos.

Na BR-040, o retorno foi mais tranquilo, sem retenções na porção Sul, trecho Rio de Janeiro-BH, e na região de Nova Lima, mas chegou a registrar sete quilômetros de engarrafamentos na porção Norte, Brasília-BH, devido a três acidentes em sequência na altura do município de Ribeirão das Neves. O Anel Rodoviário também apresentou fluxo intenso, mas sem grandes retenções.

O segmento mais engarrafado e que apresentou mais infrações no fim da tarde de ontem, na BR-381, foi o trecho de sete quilômetros entre Sabará e Santa Luzia, a 20 quilômetros de Belo Horizonte. A lentidão se deu devido ao estreitamento das vias e ao ingresso de grande fluxo de veículos pelo trevo de Santa Luzia.

Devido a essas dificuldades, motoristas cometeram abusos para tentar ganhar vantagens e adiantar sua viagem. Um caminhão-baú entrou pelo acostamento e trafegou por mais de dois quilômetros para ultrapassar os veículos detidos no congestionamento. Condutores de outros carros aproveitaram para fazer o mesmo trajeto proibido, se arriscando e trazendo perigo a outros veículos.

No mesmo segmento, vários motociclistas realizaram perigosas ultrapassagens em faixa contínua aproveitando-se da falta de fiscalização. As motos chegavam a percorrer grandes distâncias nessas manobras arriscadas, obrigando os condutores que vinham em sentido oposto a se desviarem para evitar uma colisão.

Na rodovia que liga a capital mineira ao Vale do Aço e aos litorais da Bahia e Espírito Santo, até o início da noite foram registrados, ainda, outros dois trechos de lentidão. Um deles, de cinco quilômetros, na região de Ravena, foi causado por excesso de veículos e áreas em obras. A ponte sobre o Rio das Velhas, entre o Bairro Capitão Eduardo, na Região Nordeste de BH, e o município de Sabará, também apresentava longas filas e tráfego complicado, se alongando por mais de seis quilômetros de extensão.

Na BR-040, trecho Brasília-BH, os motoristas sentiram os reflexos de três acidentes ao longo de sete quilômetros de congestionamentos na altura do município de Ribeirão das Neves, mesmo sendo um trecho de rodovia duplicado. Apesar dos efeitos de retenção sobre a fluidez do trânsito, os acidentes não produziram vítimas graves.

O retorno de quem mora em Belo Horizonte e região do recesso de Ano-Novo deverá ser diluído até o próximo domingo, de acordo com as previsões de autoridades de trânsito. A expectativa é de grande volume de ônibus hoje, no Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), completando um movimento de 530 mil passageiros embarcando e desembarcando desde o último dia 31.





Morte em parapente





Um homem de 33 anos morreu ontem depois de sofrer um grave acidente ao saltar de parapente na serra da moeda, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 13h. A vítima, identificada como Breno Ferreira Chaves, estava em um local de dificil acesso, proximo à rampa de voo livre. Foi necessário usar técnicas de salvamento em altura para resgatá-lo. Os militares o encontraram ainda com vida, mas ele morreu em seguida, após receber os primeiros socorros. Não foi possivel identificar a causa do acidente, mas testemunhas relataram que o rapaz era experiente na prática do esporte, e que aparentemente houve uma mudança repentina no vento, o que teria levado à perda de controle sobre o equipamento.