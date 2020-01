Cinco pessoas ficam feridas em dois capotamentos na Grande BH

Três pessoas estavam no veículo, e uma delas ficou presa às ferragens (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Cinco pessoas ficaram feridas em dois capotamentos registrados nesta quarta-feira na Grande BH. O primeiro acidente aconteceu no Bairro Campinho, em Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam no veículo, e uma delas ficou presa às ferragens. em dois capotamentos registrados nesta quarta-feira na Grande BH. O primeiro acidente aconteceu no, em Pedro Leopoldo,. De acordo com o, três pessoas estavam no veículo, e uma delas ficou presa às ferragens.

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Em outro acidente, um carro capotou no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Ainda conforme militares dos bombeiros, o acidente aconteceu por volta do meio-dia, na Rua Rafael Magalhães, altura do número 300.