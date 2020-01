Mais um ônibus é alvo de incendiários

Além de o coletivo ter sido destruído, chamas atingiram a rede elétrica. Polícia Civil investiga ataque (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)







A sequência de ataques a ônibus na Região Metropolitana de Belo Horizonte prossegue e deixa a população com medo e prejuízo em mais um fim de ano. Na manhã de ontem, outro coletivo foi incendiado em Esmeraldas. Na mesma cidade, um veículo do transporte público já havia sido queimado por criminosos no domingo. Também no fim de semana, um ônibus foi consumido pelas chamas no Bairro Goiânia, Região Nordeste da capital. Este é o terceiro fim de ano consecutivo em que o sistema de transporte é alvo de incendiários na Grande BH.





No ataque de ontem, testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que pelo menos oito homens pararam o coletivo da Linha C001 (Jardim das Oliveiras/Centro-Esmeraldas) no Bairro Santa Cecília – mesmo do incêndio de domingo. Eles obrigaram os passageiros a desembarcar e atearam fogo ao veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas chegaram a atingir um poste e a fiação elétrica.





Os moradores ficaram sem luz e a Cemig precisou ser acionada para restabelecer a energia na região. A Polícia Civil compareceu ao local para fazer os trabalhos de perícia. Nenhum suspeito foi identificado. Segundo a PM, alguns criminosos estavam encapuzados. Eles não estavam armados e não declararam a motivação do crime.





No domingo, o crime em Esmeraldas se agravou com a ameaça aos passageiros. De acordo com o motorista, seis criminosos aparentavam ter menos de 18 anos e um deles o ameaçou com uma faca no pescoço, enquanto ordenava que os passageiros deixassem o coletivo. O ataque ocorreu à noite, por volta das 20h30, contra um ônibus da linha metropolitana 6400. Eles também deixaram uma carta com os dizeres: “Aviso represária (sic) dos manos, PPP1 e PP2”, que parece fazer referência a unidades do sistema prisional. A ocorrência também está sendo investigada pela Delegacia de Polícia Civil Ribeirão das Neves.





Em BH, o crime ocorreu por volta das 22h do domingo. Dois homens mascarados e um sem máscara, portando um revólver, renderam motorista e passageiros quando um ônibus da Linha 5503 (Goiânia A) parou em um dos últimos pontos do itinerário, na Rua José Arcanjo Santiago. Segundo relato do motorista à Polícia Militar, o trio portava um líquido inflamável e obrigou os ocupantes a deixar o veículo. Em poucos minutos o fogo consumiu o coletivo. Os criminosos deixaram uma carta de conteúdo não revelado.





