Juquinha 'aprisionado': a polêmica sobre a restrição de acesso a ícone da Serra do Cipó

Santana do Riacho – O sorriso modesto e as mãos estendidas para oferecer flores aos que encontra são as marcas da estátua que preserva o espírito do Juquinha das Flores, personagem mais conhecido da Serra do Cipó, região em que o tráfego de turistas cresce em épocas como esta, de férias e recessos para as festas de fim de ano. Mas quem visita esse ponto turístico, no alto das montanhas íngremes de Santana do Riacho, na Região Central de Minas, se surpreende ao descobrir que agora o espaço está cercado por grades e portões de metal. A possibilidade de o acesso ao local vir a ser restringido assusta visitantes que se acostumaram a enfrentar as curvas do caminho para tirar fotos ao lado do monumento.







Segundo a Prefeitura de Santana do Riacho o cercamento foi feito pelos proprietários do terreno onde fica a estátua, mas eles concordaram informalmente em manter o caminho até a obra livre para o tráfego de turistas. Contudo, o portão é sempre fechado à noite e em momentos esporádicos, quando não fica ninguém para vigiar a propriedade, confinando o Juquinha, antes livre para ser visitado a qualquer momento. Enquanto a preocupação com a possível restrição de acesso ao atrativo ganha fôlego, o monumento se degrada e sofre com vandalismo.





A estátua do Juquinha sempre foi alvo de controvérsias. Obra da artista plástica Virgínia Ferreira, o monumento foi construído em 1982, por encomenda das prefeituras de Morro do Pilar e Conceição do Mato Dentro. O local escolhido era a parada onde o personagem costumava ficar e distribuir flores aos viajantes. Hoje, o terreno é propriedade de familiares do Juquinha, mas fica dentro do território de Santana do Riacho. Ou seja, mesmo que queiram, as prefeituras de Morro do Pilar e de Conceição do Mato Dentro não podem tombar a atração, ou torná-la de utilidade pública, uma vez que não se encontra em seus domínios.





Não há impedimento legal para que os proprietários do terreno cerquem suas terras e enclausurem o Juquinha, mas, de acordo com a secretária de Turismo e Meio Ambiente de Santana do Riacho, Priscila Rios Martins, há um acordo – não assinado – para que o acesso de turistas à estátua seja preservado. “Temos um combinado com os proprietários para que os portões sejam mantidos abertos, possibilitando que as pessoas visitem o Juquinha. Enquanto isso, negociamos uma forma de tombamento. Imaginamos que o ideal seria um tombamento estadual”, afirma a secretária.





A prefeitura e a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais negociam com o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha) uma solução para o caso, que pode vir a ser o tombamento e uma declaração, prevista em lei, para que parte do terreno se torne de utilidade pública, indenizando os atuais proprietários.





REAÇÃO “Acho isso horrível. Uma situação muito triste, e que precisa ser resolvida”, reagiu a autora da obra, a artista plástica Virgínia Ferreira. “A gente que mora em Conceição do Mato Dentro costuma parar no Juquinha quando tem um sol bonito, quando o vale entre as montanhas fica claro. Fechar a estátua dentro de uma grade é uma maldade com ele mesmo, que era tão bonzinho”, disse a aposentada Cleide Maria dos Santos, de 63 anos.