Confira a lista dos nomes mais populares de bebês em 2019

Nomes compostos foram a maioria entre as crianças registradas em Minas Gerais em 2019 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Osforam osna preferência dos pais e ocupam ana lista dospelos cartórios em Minas Gerais.A maior parte das crianças nascidas em 2019 no estado recebeu o nome de João Miguel, que teve 1.793 registros, seguido de Enzo Gabriel, com 1.672 certidões, e Maria Cecília, em terceiro lugar na lista geral e o preferido entre as meninas, com 1.308 registros.O levantamento é da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), com base nos dados de cartórios no Portal da Transparência.João Miguel - 1793 registrosEnzo Gabriel - 1672 registrosMaria Cecilia - 1308 registrosMaria Eduarda - 1194 registrosMaria Alice - 1105 registrosJoão Lucas - 1003 registrosAna Julia - 984 registrosMaria Clara - 961 registrosJoão Pedro - 949 registrosMaria Luiza - 948 registrosJoão Miguel – 1.793 registrosEnzo Gabriel – 1.672 registrosJoão Lucas – 1.003 registrosJoão Pedro - 949 registrosPedro Henrique - 862 registrosDavi Lucas - 837 registrosDavi Lucca - 700 registrosJoão Gabriel - 679 registrosMiguel - 586 registrosArthur Miguel - 562 registrosMaria Cecilia – 1.308 registrosMaria Eduarda – 1.194 registrosMaria Alice – 1.105 registrosAna Julia - 984 registrosMaria Clara - 961 registrosMaria Luiza - 948 registrosMaria Julia - 922 registrosAna Laura - 732 registrosAna Clara - 690 registrosMaria Vitoria - 653 registrosAs escolhas dos mineiros segue a tendência nacional. Em segundo lugar na preferência em Minas, Enzo Gabriel foi o nome mais comum entre as crianças registradas no Brasil este ano, com 16.672 certidões.Queridinho dos mineiros, João Miguel fica com a segunda posição no ranking nacional (15.082), seguido também de Maria Eduarda, com 12.063 registros.João Miguel é líder em 13 estados, enquanto Enzo Gabriel é o mais escolhido em oito.Enzo Gabriel - 16.672João Miguel - 15.082Maria Eduarda - 12.063Pedro Henrique - 11.103Maria Clara - 10.751Maria Cecília - 9.570Maria Julia - 9.448Miguel - 9.436Maria Luiza - 9.132Arthur - 9.132O nome Miguel, líder entre homens em 2017 e segundo colocado geral em 2018, caiu para o oitavo lugar no ranking nacional. Alice, que já foi o preferido entre as mulheres em 2017, deixou de figurar na lista dos 10 mais nacional.O levantamento reúne dados de todos os 7.732 Cartórios de Registro Civil dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal, que formaram uma base de mais de 2 milhões e 518 mil registros realizados até o dia 20 de dezembro.De acordo com a Arpen Brasil, quem por acaso não gostar do nome que recebeu dos pais pode fazer a alteração quando completar 18 anos, diretamente no cartório. A mudança não pode prejudicar sobrenomes de família. Também é possível a correção de nome, quando for comprovado erro evidente no registro.