Semad vê uso de cava de mina em Brumadinho como positiva

A utilização da cava da, em, para reter os rejeitos de minério de ferro despejados depois do rompimento da Barragem 1 é vista com bons olhos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). A reportagem domostrou ontem com exclusividade que estudos da mineradora Vale apontam que a antiga jazida escavada nas montanhas do município seria a melhor solução para dispor os sete milhões de metros cúbicos de rejeitos dispostos no vale do Ribeirão Ferro-Carvão.Para se ter uma ideia, a cava de material rochoso poderia abrigar até 27 milhões de metros cúbicos de, quase quatro vezes o volume estimado de rejeitos esparramados ao longo do manancial. Todo material só é recolhido após o aval do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que ainda vasculha a área em busca de 13 desaparecidos dos 270 mortos pela maior tragédia com vítimas do Brasil.Segundo a, “esta atividade (disposição dos rejeitos) que consiste na utilização de uma cava de mina já desativada é considerada de potencial poluidor reduzido em relação à mineração em si, não se aplicando, uma vez que utiliza área já antropizada, critérios locacionais”.A secretaria informa que a "apresentou, em 29/11, solicitação de Licença Ambiental Simplificada, instruída com Relatório Ambiental Simplificado (LAS/RAS), nos termos da Deliberação Normativa Copam 217, de 6 de dezembro de 2017. Desse modo, é possível realizar uma análise expedita do processo, uma vez que tal ação é considerada, no bojo da recuperação ambiental das bacias do Córrego Ferro-Carvão e do Rio Paraopeba, como positiva”.Ainda segundo a Semad, a solicitação ainda não compõe um processo administrativo formal, tendo em vista haver pendência quanto à documentação obrigatória. “Não obstante, tal solicitação e o relatório ambiental simplificado foram encaminhados para análise da Superintendência de Projetos Prioritários (Suppri), com previsão de término da análise para até dois dias após a solução das pendências por parte do empreendedor, considerando-se que o RAS é estudo simplificado, ficando, portanto, na mesma média de análise de processos desta natureza em tramitação no Estado.”