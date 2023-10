685

MELHOR DO BRASIL

A Gerdau foi eleita como a melhor empresa do Brasil em ESG/Socioambiental pelo Anuário Época Negócios 360º, entre as 410 empresas avaliadas. A companhia foi reconhecida como líder na categoria Mineração e Siderurgia por um dos mais importantes prêmios de negócios e sustentabilidade do País, promovido pela Época Negócios e Fundação Dom Cabral. Na cerimônia realizada, em São Paulo, Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, destacou que "esse reconhecimento representa o esforço dos 36 mil colaboradores da Gerdau, que contribuem ativamente para o crescimento sustentável da companhia".





MOMENTO HISTÓRICO

Gustavo Werneck acrescenta que a empresa vive atualmente o melhor momento de seus 122 anos de história, "resultado de sua transformação estratégica e cultural, que permitiu à empresa ter a capacidade de inovar e se adaptar a cenários distintos, dinâmicos e desafiadores". Anualmente, o prêmio reconhece as melhores empresas em 24 setores da economia, considerando o desempenho financeiro, boas práticas de recursos humanos e governança corporativa, inovação, visão de futuro e responsabilidade socioambiental.





IA CONTRA GATOS

Com o uso inédito de Inteligência Artificial (IA), a campanha da campanha sobre os riscos e os prejuízos das ligações irregulares, popularmente conhecidos como "gatos", trabalha com leveza e bom humor um tema bastante sério. Criada pela agência Perfil 252, sem perder o foco de que se trata de um crime, o tom bem-humorado foi pensado para gerar empatia, uma vez que as pessoas tendem a rejeitar mensagens acusatórias, para conscientizar e motivar a ação de denúncia.





MÁ-FAMA

A ferramenta de IA Midjourney foi usada para montagem das peças, utilizando o gato, personagem que leva a "fama" pelo ato ilícito. Ele aparece em diversas situações nas peças. Nos spots para rádio, o gato reclama de ser associado à prática e pede para a população denunciar. A campanha ainda conta com um jingle inspirado numa conhecida canção infantil. A campanha é veiculada em mídias tradicionais, redes sociais, outdoors sociais (em vilas e favelas), abrigos de ônibus, transporte coletivo e com influenciadores.





INVESTIMENTO CRESCE

O investimento em publicidade acompanha o momento econômico da sociedade. Prova disso é que houve alta de 10% em compra de mídia, totalizando R$ 36,7 bilhões, na comparação entre o primeiro semestre de 2022 e o mesmo intervalo de 2023. Isso porque o período deste ano foi marcado pelo fim oficial das emergências sanitárias e pela volta de megaeventos, como o Carnaval de Rua. Os números fazem parte da edição de setembro do Data Stories, conteúdo temático produzido pela Kantar IBOPE Media, com o tema "Campanha no ar: Parciais de 2023 sinalizam crescimento da publicidade".