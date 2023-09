A Vida: respiração

685

A respiração é energia vital e existem diversas técnicas respiratórias que se praticam como preparação para uma série dos exercícios de ioga. Todo o mecanismo da respiração é diafragmático. Além do oxigênio, absorvemos uma outra energia refinada, denominada pelos ioguis de “PRANA” ou força vital, que abastece a mente. O mecanismo respiratório para ser trabalhado e desenvolvido corretamente compreende três fases: Inspiração, Retenção e Expiração. A mestra em ioga, Maria José Marinho, descreveu os quatro tipos de respiração para ensinar aos leitores:





UDDYIANA BANDHA – Respiração equilibrante glandular – Comece com o queixo no peito. Inspire soltando o abdomen e lentamente levando a cabeça para trás, massageando o bulbo raquídeo com uma leve pressão. Volte expirando, recolhendo o abdomen, o queixo no peito, massageando as glândulas endócrinas. Ao inspirar, absorva paz, tranquilidade, saúde, vitalidade. Ao expirar, lance para fora todos os estados de cansaço, as tensões, e vamos nos equilibrando. Termine com a cabeça no prolongamento da coluna.





KAPALABHATI – Crânio brilhante, a limpeza do cérebro – Inspire profundamente, soltando o abdomen e retendo o ar por alguns instantes. Expire rapidamente contraindo o abdomen, fazendo uma limpeza das vias respiratórias e do cérebro, renovando suas energias, ativando sua memória, aumentando sua inteligência e capacidade.





BASTRIKA – Respiração acelerada, de limpeza das células e da aura – Inspire e expire rapidamente, soltando e contraindo o abdomen, oxigenando o sangue, limpando e tonificando todas as células e órgãos, purificando e fortalecendo nosso campo energético. Renova todas as energias dos corpos sutis.





VAMA KRAMA – Respiração calmante e sedativa – Flexione os três dedos do meio da mão direita. Braço dobrado junto ao tronco, cotovelo para baixo. O polegar aperta a narina direita. Silenciosamente inspire soltando o abdomen, retenha o ar e calmamente aperte a narina esquerda com o dedinho. Solte o polegar e expire devagar. Conserve o dedinho onde está e inspire profundamente, retendo o ar. Com o polegar aperte a outra narina. Solte o dedinho e expire devagar, contraindo o abdomen. Ao inspirar vamos absorver paz, tranquilidade, serenidade, harmonia, autoconfiança e alegria. Ao expirar, lance para fora todos os estados de tristeza, cansaço, raiva, mágoas. Isso acalma a mente, tranquiliza e serena as emoções.

