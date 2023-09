685

Zak apresenta seu verão 24 (foto: Zak/divulgação)







O diretor-criativo e CEO da Zak, Bruno Gomide, diz, com toda propriedade que são uma marca consolidada obcecada com estilo, qualidade, excelência e durabilidade das suas peças. Afinal, a empresa foi fundada por seu pai, Paulo Nunes, em 1969, e há 54 anos vestem os homens mineiros com muito estilo e bom gosto, sem deixar a “peteca” cair. “Nosso caminho sempre foi norteado pela proposta de oferecer aos homens uma moda que está uma temporada à frente do mercado e ao mesmo tempo, peças atemporais”.

Essa fala é a mais pura verdade. Paulo sempre foi uma pessoa à frente do seu tempo, por isso a moda Zak era e continua sendo moderna. Bruno cresceu acompanhando o negócio do pai, e ainda adolescente, aos 15 anos, começou a trabalhar na empresa, e por isso mesmo assimilou tão bem o DNA da marca e só fez acrescentar e imprimir seu estilo e a evolução do mundo.

(foto: Zak/divulgação)

Bruno conta que para desenvolver as coleções, sofisticação é a palavra-chave. Moda, gastronomia e arte contemporânea, servem de inspiração para as criações e podem ser encontradas nos pilares do estilo de vida de homens que valorizam o bom gosto e a individualidade.

A prova de tudo isso está na coleção verão 2024 intitulada Downtown Dreams, que acaba de ser lançada e tem como a estrela principal o ator brasileiro, Reynaldo Gianecchini. “Essa escolha é muito especial para nós, pois é uma forma de homenagear sua versatilidade e o carisma únicos. Gianecchini é uma figura amplamente admirada por seu talento no mundo do cinema e da TV, e por sua presença cativante. Ao tê-lo como o rosto da nossa coleção Downtown Dreams, estamos destacando sua conexão profunda com essa estação maravilhosa e sua habilidade singular de inspirar todos nós a abraçar a energia positiva que o verão nos oferece de forma tão generosa”, explica Bruno.

O verão 2024 da Zak é muito mais do que uma simples coleção de moda; é um convite da marca para que os homens abracem o ambiente urbano e se expressem por meio da moda, mantendo o foco no presente, enquanto sonham com verão que chegará em breve. Com uma linha especial de ternos modernos, com tecidos que favorecem por serem leves e próprios para uso em estações de temperaturas elevadas. É uma declaração de que a cidade é um terreno fértil para a autoexpressão e que a alfaiataria é a maneira de se destacar em meio à agitação urbana, com elegância.

A coleção é uma fusão entre a alfaiataria leve e os luxuosos tecidos de linho, incorporando jaquetas funcionais e shorts de alfaiataria, tudo abraçado por uma paleta de cores urbanas, sutilmente minimalista. Todo esse conjunto de fatores entregou peças elegantes de estilo descomprometido ideal para o cenário urbano, para o homem que aprecia tanto o streetwear quanto a elegância descontraída dos momentos de relax dos dias ensolarados. É uma fusão única entre o clássico e o contemporâneo, criando um guarda-roupa versátil para aqueles que desejam celebrar a vida com estilo.