685

SABORES BEAGÁ

A 2ª edição do Festival Sabores Beagá retorna à capital nos dias 2 e 3 de setembro, a partir das 11 horas, na Faculdade Arnaldo. Serão diversas estações gastronômicas de vários países, estações de chopp com variedades, drinks exclusivos, atrações musicais, espaço kids e pet friendly. A edição especial "Volta ao Mundo" é um grande encontro da gastronomia internacional em Belo Horizonte com objetivo de proporcionar momentos de lazer. Entre as atrações musicais, bandas de rock nacional e internacional, samba, MPB e brasilidades. Trio Black, Engenheiros Rock Brasil, Maguá e Velotrol já estão confirmadas. Os ingressos para o Festival Sabores Beagá podem ser adquiridos no Sympla. As estações gastronômicas terão pratos típicos de países como Alemanha - salsichões e especialidades; Argentina - picanha e carnes nobres; Brasil - tira gostos mineiros; África - acarajé; Chile - empanados; EUA - hamburguer e fritas; Itália - massas; Japão - buffet de sushis; México - tacos, guacamole, burritos e outros.





FAVELA NA CAPITAL

O Expo Favela Minas divulgou os nomes das empresas e empreendedores selecionados para integrar a programação do evento que acontece nos dias 15 e 16 de setembro, no SEBRAE Minas. A Expo Favela Innovation 2023 apresenta programação recheada de palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, pitches de startups, mentorias, debates, área infantil, gastronomia, shows e muitas outras iniciativas criadas por moradores das favelas de Minas Gerais e do Brasil. Essa é a primeira vez que Belo Horizonte recebe o evento, que terá entrada a preço popular (ingressos na plataforma Sympla). São mais de 100 empresas e empreendedores de várias partes do estado que estão divididos em três categorias: startup, camelódromo e gastronomia. O objetivo do evento é dar visibilidade a essas iniciativas e, assim, promover palco para encontros com investidores que possam acelerar estes empreendimentos e gerar negócios a partir das oportunidades que surgirão dele.





ATRAÇÕES

Além disso, algumas atrações já estão confirmadas no evento, como o fundador da produtora audiovisual e selo musical Kondzilla, Konrad Dantas; a assistente social CEO da Aquilombar Produções, Fatini; cineasta e diretor brasileiro que disputou uma vaga no Oscar 2023 de melhor filme internacional com "Marte Um", Gabriel Martins; a atriz e apresentadora, Kayete; a jornalista Tábata Poline; o rapper e compositor Renegado; o influencer e humorista Anderson Profeta; o autor dos best-sellers "Pega a visão" e "A favela venceu", Rick Chesther; a influencer e consultora de imagem Ana Justino; e o cantor e compositor Dudu Nobre.





MINAS LAB

A segunda temporada do Minas LAB será realizada amanhã, na Universidade Federal de Uberlândia - Campus Santa Mônica. O projeto, que circulou por 24 municípios em sua primeira edição, oferece oportunidade única de formação gratuita para quem deseja se qualificar e adentrar cada vez mais o universo da comunicação e da produção cultural. Com patrocínio do governo federal, o Minas LAB atua na qualificação e formação de comunicadores e redes de comunicação com viés cultural e voltadas à colaboração e inovação. A partir das oficinas de redes sociais, empreendedorismo cultural, plataformas digitais e foto e vídeo será possível apresentar as ferramentas tecnológicas à disposição e, principalmente, trabalhar na apresentação de novos conceitos de organização e articulação a partir da experiência de redes colaborativas.





GESTÃO

Também em Uberlândia, acontece amanhã palestra presencial com Antônio Lino. Autor de quatro livros sobre gestão para empreendedores, Antônio Lino vai tratar na palestra do tema "Importância da Gestão na Perpetuação nos negócios". De acordo com divulgação do Sinapro-MG, a palestra é voltada para gestores de pequenas, médias e grandes empresas e vai oferecer conteúdo relevante que poderá ser usado em qualquer modelo de negócio. O encontro será das 10h30 às 12h, no Coco Bambu do Center Shopping Uberlândia





SADIA RENOVA

A nova campanha "Seu Dia Pede Sadia" está no ar para renovar a identidade visual de todas as linhas de produtos da marca, que está prestes a completar 80 anos. O tradicional mascote Lek Trek também será renovado. A campanha foi criada pela Africa Creative, que produziu 700 peças que serão veiculadas em diversos mídias. A marca também vai usar influenciadores da gastronomia para expandir as experiências dos usuários. A estratégia é levar a marca em diferentes formatos para cada tipo de pessoa, com identidade mais jovial, como os nuggets. O retorno da mascote criada há mais de 50 também será diversificado com diferentes cenários, contextos e peças de vestuário. Segundo pesquisas realizadas pela Kantar Insights - Tracking de marcas FY22, o consumidor enxerga a Sadia como a que marca que melhor atende as necessidades (62%) e mais dinâmica (62%) para o brasileiro.





ABERJE

Em parceria com a Fundação FHC, a Aberje realizou mais uma edição do "Na Ordem do Dia", com o tema "Por que Adam Smith continua a ser um pensador fundamental para responder a questões do mundo contemporâneo?" O evento foi realizado na sede da fundação e transmitido via Youtube. O encontro teve como convidada Maria Pia Paganelli, professora de Economia da Universidade de Trinity (Irlanda), também contou como comentarista o professor Eduardo Giannetti, economista, autor de livros importantes sobre o pensamento econômico, entre eles "O Mercado das Crenças" (Companhia das Letras, 2003), e membro da Academia Brasileira de Letras. A mediação foi de Leonardo Paes Müller, professor da UFABC e autor de "Imaginação e Moral em Adam Smith" (Alameda Editorial, 2022).





CRESCIMENTO

O Pátio Savassi amplia seu mix de lojas. Passam a integrar o casting do shopping, a American Day Donuts & Cookies, Estripulia (loja de brinquedos), Bel Cosméticos, American Taste (fast food americano), Danki (calçados) e Amuur Muulkshake, famosa pelos sorvetes e milkshakes especiais. Recentemente, o mall ganhou ainda um quiosque da New Era, marca que oferece uma linha completa de bonés e chapéus, e uma nova unidade do Mercado da Boca, um dos mais conceituados food halls da capital mineira. O complexo, que também tem pontos no Buritis, Castelo, Cidade Nova, além de uma instalação na rua Levindo Lopes, também na Savassi, é conhecido por reunir em um único local, diferentes opções e pratos sofisticados com preços acessíveis.





FÍGITAL EM DEBATE

Belo Horizonte vai sediar o encontro dos mais renomados especialistas do país no mundo Fígital, durante a 6ª edição do Talks Unimed BH, no dia 30 de agosto. Priscila Cruzatti, da Google; Jacson Barros, da Amazon; Laíza Buchala, da Ambev são alguns dos nomes que participam do evento. Eles vão debater sobre a evolução e a convergência entre o mundo físico e digital nas áreas da medicina, da tecnologia e da inovação e como essa era está moldando a forma como os cuidados médicos são praticados e percebidos. Participam também representantes de empresas como a Deloitte Portugal, Localiza, Microsoft e Lojas Renner. Eles irão apresentar e debater casos de sucesso, desafios éticos e o futuro da interação entre o físico e o digital em vários setores.





EMPREGO DOS SONHOS

A Serasa está em busca de um criador de conteúdo apaixonado por finanças pessoais que aceite o desafio de viajar durante seis meses pelo Brasil e queira ganhar R$ 100 mil. O selecionado se integrará ao Projeto Serasa na Estrada, cujo propósito é prestar serviços à população das cidades onde o caminhão estaciona e levar a mensagem da educação financeira para todas as regiões do país. As inscrições podem ser feitas através do link https://www.serasa.com.br/emprego-dos-sonhos até as 23h59 de 2 de setembro. Para participar é necessário ter mais de 18 anos, conhecimento básico e paixão por educação financeira, familiaridade com a produção de conteúdo multimídia, experiência e domínio das redes sociais.