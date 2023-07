685

Renata Molinaro (foto: Diogo Peres / MF Press Global/Divulgacao)

Vem de longe o biquíni que, como roupa comum, já era conhecido e usado no século 4. Com a proximidade do verão, coleções com novas modelagens estão sendo lançadas. A tendência evidencia peças cada vez menores, para bronzear todo o corpo