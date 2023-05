Elegância e modernidade

Le Lis



O mundo mudou, está mais ágil, dinâmico. Esse novo comportamento afetou todos os setores e a moda foi um deles. Os desfiles, que antes mostravam uma moda que só chegaria nas vitrines dois a três meses depois de ser vista na passarela, passou a fazer o show no formato “see now by now”. Para quem ainda não conhece é o “veja agora e compre agora”. Pouco tempo depois, em vez de lançarem duas coleções anuais – outono/inverno e primavera/verão – passaram a dividi-las em várias minicoleções ou coleções cápsulas e lançar uma nova leva a cada 20 ou 30 dias, assim, as lojas passaram a ter novidades o ano inteiro. O mundo mudou, está mais ágil, dinâmico. Esse novo comportamento afetou todos os setores e a moda foi um deles. Os desfiles, que antes mostravam uma moda que só chegaria nas vitrines dois a três meses depois de ser vista na passarela, passou a fazer o show no formato “see now by now”. Para quem ainda não conhece é o “veja agora e compre agora”. Pouco tempo depois, em vez de lançarem duas coleções anuais – outono/inverno e primavera/verão – passaram a dividi-las em várias minicoleções ou coleções cápsulas e lançar uma nova leva a cada 20 ou 30 dias, assim, as lojas passaram a ter novidades o ano inteiro.





Nessa mudança que se fez necessária, ganha o confeccionista, o lojista e o cliente. E cada cápsula lançada ganha um nome ou um subtema dentro da macroinspiração da coleção mãe da estação. Claro que em caso de datas especiais, a minicoleção é voltada para o tema e, consequentemente, se torna uma homenagem e ótima opção de presente.

Selecionamos peças da coleção especial de Dia das Mães de três importantes marcas de repercussão nacional para mostrar aos leitores. São elas: Mixed, PatBo e Le Lis.





PatBo





MIXED

Celebrar a mulher é uma vocação para a Mixed. Por isso, com a chegada do Dia das Mães, a marca lança uma coleção especial com o objetivo de tocar diretamente o coração delas por meio do que fazem melhor: peças com significado e que emocionam. Inspirada pelo amor único que apenas as mães possuem, a coleção destaca as estampas Tweed Cambon e “coração de mãe”, uma elegante releitura das tradicionais homenagens da data. Com um mix de produtos composto por vestidos, calças, camisas, saias e casacos a coleção passa a ternura e o amor materno, ao mesmo tempo que conversa com a sobriedade e segurança por meio de uma cartela de cores composta por vermelho, off-white, azul-marinho e cobalto. A estampa desse ano é o coração de mãe, com suas cores e composições.





LE LIS





Le Lis

Duas famosas foram convidadas para mostrar a coleção especiald e Dia das Mães da Le Lis: Fernanda Motta e Isabella Fiorentino. A marca lançou uma cápsula com opções variadas de estilo, para atender a todos os gostos, corpos e vontades. Couro, tricôs, jeans, animal print, tweed e seda, além dos básicos perenes, são as apostas da Le Lis para agradar as mães. A marca tem uma pegada clássica, atemporal, chique e bem feminino. A proposta é atender diferentes gerações com roupas para todas as ocasiões – do trabalho, com a alfaiataria bem cortada, aos looks de festa. Na coleção, além dos modelos monocromáticos, uma linha de estampas especiais.





PATBO

A marca mineira, radicada há anos em São Paulo, lançou a coleção cápsula Love Spot, na tradução livre “Ponto de Amor”, que explora memórias afetivas de aconchego e carinho que permeiam ponto por ponto, através de peças como o tricô e o moletom. É uma celebração que exalta a relação mais amorosa que possa existir: com as nossas mães. A marca acredita que o conforto e a versatilidade são imprescindíveis ao se tratar de looks para o dia a dia. Agregar essas duas características ao DNA da PatBO tem como resultado uma coleção hi-lo, com detalhes sutis, mas impactantes, que elevam a silhueta feminina.





As influências vintage se destacam com pontos retrô e shapes que criam um aspecto atemporal. O tweed é coordenado com entremeios de franjas rosadas e botões de strass, criando uma produção sofisticada. Peças de tricô e malhas com acabamentos especiais, realçam as cores e o trabalho manual. A proposta foi unir os ares europeus com a natureza brasileira e o resultado foram peças de aspecto confortável e moderno, com meios-tons suaves como o Luminous Pink, dando protagonismo ao tweed. O uso de cores nostálgicas garante um visual mais descolado ao plush, como Pink Clay e Grape Frost. O Dark Green e Off White dão uma sensação clean e relevante aos looks de moletom.