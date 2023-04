Arena MRV anuncia novos tempos no setor publicitário dos estádios

Como o estádio mais tecnológica do país, a Arena MRV apresenta novas opções de mídias para anunciantes (foto: Fotos: Arthur William/Agência Espacial de Comunicação )



O Atlético deu início a uma nova era com o início da série de eventos de inauguração de seu estádio, a Arena MRV. Anunciado como mais tecnológico da América do Sul, além das novidades para o futebol, os gestores do estádio entendem que sua arena será um marco também para o mercado publicitário. Com investimentos da ordem de R$100 milhões em tecnologia, a Arena MRV passa a oferecer um “plano robusto” de mídias exclusivas no país, novidades que trazidas das mais modernas arenas de futebol, futebol americano, basquete, beisebol, entre outras referências nos Estados Unidos e na Europa. As novidades deverão impactar o setor, mas prospecção de faturamento com a comercialização de publicidade não é revelada. A Arena MRV, no entanto, já teria faturado cerca de R$300 milhões com as primeiras ativações. Nesta entrevista à Coluna Arte Final, o Gerente de Marketing da MRV, João Marcio Coelho Jr., e Rivelle Nunes, Gerente de Comunicação, falam sobre os negócios já gerados e o que esperam alcançar quando o estádio estiver funcionando em sua plenitude, o que deverá acontecer no segundo semestre deste ano.





DIFERENCIAIS PARA O MERCADO

“A Arena MRV tem um universo a ser explorado. Uma confirmação é que o estádio está sendo inaugurado com ‘naming rigths’ (da MRV Engenharia) e todos os níveis de cadeiras também comercializados, com a Brahma, a ArcelorMittal e com o Banco Inter. E há várias possibilidades de ativações para as marcas: nome para os lounges, para a rede wi-fi, outros setores. Já há negociações em andamento para espaços da Arena MRV e podemos explorar também toda a tecnologia que o estádio disponibilizará. A Fassa Bortolo, empresa italiana de argamassas, chegou recentemente ao Brasil e apostou na Arena MRV para ficar conhecida no mercado. Eles foram fornecedores oficiais de argamassa para a obra e ampliaram o contrato para o estádio finalizado.”





TECNOLOCIAS

“Teremos telões de 144 metros², todo o anel superior será feito com telas de leds, as áreas por onde os torcedores chegam às arquibancadas também serão em led. Até mesmo as telas que estarão disponíveis nas catracas podem ser um espaço de divulgação para anunciantes”.





CENTRO DE GRAVIDADE

“O plano de tecnologia da Arena MRV é muito robusto. Impensável inaugurar um estádio de primeiro mundo com sem uma tecnologia de ponta. O investimento em tecnologia foi de aproximadamente R$100 milhões, mas entendemos que várias oportunidades podem ser geradas com toda a tecnologia da Arena MRV. O Atlético e a Arena MRV acabaram de lançar um super app que é o centro de gravidade do estádio, ou seja, o torcedor poderá fazer tudo pelo aplicativo. Desde a compra de ingressos ao consumo nos bares. Para que o torcedor consiga utilizar o aplicativo para consumir, é necessário um wi-fi que atenda em todos os locais da arena. Então, o investimento em tecnologia não foi somente para o torcedor fazer uma selfie, postar um vídeo. Entendemos que a tecnologia pode potencializar a arrecadação na casa do Galo, que até mesmo o aluguel de powerbanks estará no cardápio da possibilidade de ativações da Arena MRV.”





PROPRIEDADES JÁ NEGOCIADAS





A Arena MRV buscou no exterior o que tinha de mais moderno em programação de mídias para aplicar em seu estádio

“O nível inferior de cadeiras, mais próximo do campo, foi negociado com a Brahma; o nível dos camarotes e lounges com a ArcelorMittal e o nível superior de cadeiras com o Banco Inter. O valor total arrecadado com todas as ativações, patrocínios, venda de ativos como cadeiras e camarotes ultrapassa R$300 milhões”.





PROJEÇÃO DE FATURAMENTO

“Esses números não vamos divulgar neste momento”.





ENGAJAMENTO

“Na área de Marketing, o estádio irá receber inúmeros eventos que ajudarão a engajar melhor os torcedores com patrocinadores. Um exemplo desse engajamento é que já no primeiro evento inaugural, os patrocinadores ativaram as suas marcas junto aos torcedores. A ArcelorMittal distribui brindes para o público, a Brahma realizou uma ativação do seu chopp e o Inter (banco) disponibilizou um stand com ativações do InterShop. Como falamos no início da entrevista, o universo para exploração das marcas na Arena MRV é muito grande, acreditamos que está surgindo uma nova era não só no futebol e entretenimento em Belo Horizonte, mas também no mercado de publicidade”.