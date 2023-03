Foco nos astros

(foto: Pedro Bodick/divulgação)







Tudo o que está no céu seduz, de noite, então, nem se fala. Por isso dizem que a lua é dos namorados. Mas as estrelas também têm o seu lugar especial nos olhos e no coração das pessoas. Quem nunca parou para contemplar um céu estrelado, para procurar as Três Marias, o Cruzeiro do Sul, a Estrela Dalva? Elas têm luz própria, são sedutoras e simbolizam poder, sucesso e sonhos. Por tudo isso, a Hector Albertazzi, marca de alta bijuteria, criou um drop especial inspirado no formato do astro, denominado Seduction.

O metal e a geometria se unem às peças da coleção com influência na clássica estrela. A franja longa em banho ouro vintage e prata boho expressa ousadia e impacto e está presente no maxi brinco, na pulseira com estrela dupla e no colar. Os cristais sempre presentes no DNA da marca, completam a linguagem lúdica e simbólica.

Os acessórios dessa cápsula podem ser combinados e associados com peças de outros drops da marca, para looks que podem ser usados em qualquer ocasião. Seduction traz cinco novos modelos





HISTÓRIA Hector Albertazzi começou em 1983, em uma pequena oficina de joias, desenhando e produzindo artesanalmente peças com materiais preciosos, até que a diretora de uma das maiores grifes do país pediu uma coleção de peças em metal banhadas em ouro, inspiradas em obras de museus e antiquários. O resultado foi surpreendente e alavancou a carreira de Hector. Este foi o ponto de partida para o designer começar a desenvolver coleções de bijuterias de luxo. Em 2009, quando surgiu a marca homônima, o designer aplicou em suas peças pedras semipreciosas e cristais como matéria-prima, produzindo coleções modernas que acompanham as últimas tendências internacionais. Albertazzi desenvolve coleções limitadas com Carol Ribeiro, Lolitta, Alexandre Herchcovitch, Iódice, À La Garçonne, entre outros.